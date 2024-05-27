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Україна вивела з ремонту енергоблок однієї з АЕС, але графіки знеструмлення тривають

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна вивела з ремонту енергоблок однієї з АЕС, але графіки знеструмлення тривають
Відремонтований енергоблок набирає потужність
фото ілюстративне

Обмеження можливі в усіх регіонах до кінця дня

У неділю, 27 травня, після  ремонту до енергосистеми було під'єднано енергоблок однієї з атомних електростанцій України. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Відремонтований енергоблок набирає потужність. «Учора після планового ремонту підключено до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС. Наразі він набирає потужність. Готуються до виходу в ремонт ще кілька атомних блоків. Це необхідно для того, аби якісно підготувати блоки до стабільної та безперебійної роботи протягом опалювального сезону. », – повідомило міністерство.

Атомні електростанції – єдині об'єкти генерації, які Росія поки що не наважується руйнувати ракетами й дронами. Найбільша АЕС в Україні – Запорізька – з 2022 року перебуває на тимчасово окупованій території й не виробляє електроенергію.

За даними Міненерго, у неділю потреби споживачів в Україні повністю покривалися власною генерацією та комерційним імпортом (а ввечері – ще надлишками електроенергії з енергосистеми Польщі).

У понеділок цього буде недостатньо, і доведеться повертатися до знеструмлень.

«Сьогодні з 6:00 до 24:00 в усіх регіонах застосовуються обмеження електропостачання для побутових та промислових споживачів.
Аби зменшити їхню тривалість, закликаємо споживачів до відповідального споживання. Енергетики своєю чергою роблять усе можливе, аби якомога швидше проводити аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, пошкоджених російськими масованими атаками», – йдеться у повідомленні.

Обмеження можливі в усіх регіонах до кінця дня. Щоб зменшити тривалість знеструмлень, споживачі повинні максимально заощаджувати електроенергію.

Теги: енергетика АЕС

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