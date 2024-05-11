Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україні потрібна розподілена енергетика для мінімізації шкоди від російських обстрілів – експерт

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україні потрібна розподілена енергетика для мінімізації шкоди від російських обстрілів – експерт
«Рік важкої роботи був знівельований новою серією масованих обстрілів»
фото: ДТЕК

Розвиток роподіленої генерація має бути пріоритетом для України в умовах російських обстрілів – експерт

Україні необхідно стимулювати розвиток розподіленої енергетики для мінімізації шкоди, яку наносить російська федерація своїми обстрілами великих генеруючих підприємств, заявив головний експерт з відновлюваної енергетики USAID Проєкт енергетичної безпеки Олександр Мартинюк. 

«Рік важкої роботи (з відновлення пошкоджених у 2022-23 році енергопотужностей – ред.) був знівельований новою серією масованих обстрілів. Комбіновані ракетні/дронові атаки рф від 22.03, 29.03, 11.04, 27.04. і 08.05.2024 призвели до значно важчої ситуації по втратах теплової і гідрогенерації, ніж ми мали під час позаминулої зими», – сказав Мартинюк.

За його словами, ситуація ускладнюється характером пошкоджень задля максимального ураження основного обладнання – генераторів, турбін, систем керування, блочних трансформаторів, щитів управління.

«Зважаючи на їх почесний вік, знайти щось аналогічне на ринку для швидкого відновлення роботоспроможності досить складне завдання», – уточнив експерт.

Він підкреслив, що єдиним ефективним захистом існуючих критичних генеруючих енергооб’єктів є запобігання цим ураженням. А саме, сучасна система ППО, або відсутність у росіян спроможності запускати ці ракети.

«А поки ні те ні інше не стали реальністю, реальністю стає поступове знищення централізованої базової та напівпікової теплової генерації (та суттєве ураження маневрових потужностей ГЕС)», – вважає Мартинюк.

«Тому децентралізація енергосистеми, з побудовою розподіленої генерації малої потужності, установок зберігання енергії, модернізацією системи розподілу із забезпеченням її автоматизації та управління наразі, в умовах триваючої агресії, виглядає як безальтернативний шлях», – зазначив експерт.

На його думку, держава має запровадити цільову економічну програму стимулювання розвитку розподіленої генерації електричної енергії з ВДЕ на період до 2030 року, концепцію якої було розроблено в Міненерго.

«Метою (програми – ред.) є надання підтримки суб’єктам господарювання державної та комунальної форм власності на встановлення фотоелектричних модулей та/або вітрових електроустановок до 500 кВт (на один об’єкт) разом із гібридним інвертором, який може працювати як в автономному режимі, так і в рамках синхронізації з мережею», – сказав Мартинюк.

На його думку, такі системи електропостачання мають бути обладнані установками зберігання енергії ємністю, яка дозволить забезпечити живлення навантаження споживача не менше 4 годин. При цьому він зазначив, що реципієнтами Програми в першу чергу мають стати об’єкти критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність населення – системи централізованого водопостачання і водовідведення, теплопостачання, об’єкти сфери охорони здоров’я, системи забезпечення життєдіяльності багатоквартирних будинків, адміністративні будівлі, заклади освіти, тощо.

Нагадаємо, галузь зеленої енергетики перебуває в критичному фінансовому становищі через заборгованості минулих років та недоплати в поточному році. Рівень недоплат, за даними Української вітроенергетичної асоціації, за 2022 рік складає 45%, за 4 місяці 2024 – на рівні 28%.

Теги: енергетика децентралізація Міненерго населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міненерго прогнозує нестачу електроенергії ввечері
Українська енергосистема залучає аварійну допомогу з трьох країн
Сьогодні, 11:56
Підтримати Олександра Усика під час бою в Ер-Ріяді приїде близько 30 ветеранів, які повернулися на роботу у ДТЕК після фронту
Олександр Усик разом з ДТЕК просять світову спільноту допомогти українським енергетикам
8 травня, 16:55
Є певний відсоток українців, які вважають, що вони повинні бути в «рускому світі», зазначив Епіфаній
Епіфаній розповів, скільки вірян Московського патріархату лишилося в Україні
5 травня, 17:44
Наслідки атаки безпілотників на Харків попередньої ночі, 4 травня 2024 року
Атака на Харків. Безпілотник влучив у приватний сектор
5 травня, 01:10
Денис Шмигаль: «Також цього тижня державний «Нафтогаз» продовжив дію пільгової ціни на газ для населення»
Уряд подовжив пільгову ціну на електроенергію для населення
26 квiтня, 17:09
На думку аналітиків Державної корпорації розвитку РФ, російській владі слід стимулювати приплив мігрантів з Африки та Латинської Америки
Росія знайшла спосіб збільшити населення в країні: потрібні мігранти з Африки
24 квiтня, 13:07
Російські війська також намагалися використати деградований потенціал протиповітряної оборони України, щоб зруйнувати українську енергетичну мережу
Російські війська активізують наступальні дії та ракетні удари найближчими тижнями: аналіз ISW
21 квiтня, 06:34
Дмитро Фірташ, засновник і голова Group DF, і виконавчий директор Hyundai Engineering Хьон-Сун Хонг підписали угоду, яка дала старт цьому проекту
Найбільший хімічний холдинг України уклав угоду з Hyundai Engineering co. Стало відомо про що домовилися
12 квiтня, 12:56
У Шойгу заявили, що масштабна атака була відповідь на удари України по нафтогазові галузі та енергетиці РФ
Кремль цинічно прокоментував атаку на українську енергетику
11 квiтня, 14:01

Економіка

Україні потрібна розподілена енергетика для мінімізації шкоди від російських обстрілів – експерт
Україні потрібна розподілена енергетика для мінімізації шкоди від російських обстрілів – експерт
Українська енергосистема залучає аварійну допомогу з трьох країн
Українська енергосистема залучає аварійну допомогу з трьох країн
Кабмін пропонує підвищити акцизи на бензин та алкоголь
Кабмін пропонує підвищити акцизи на бензин та алкоголь
«Метінвест» визнано одним із найбільших інвесторів України у 2022-2023 роках
«Метінвест» визнано одним із найбільших інвесторів України у 2022-2023 роках
Українці активніше купують та продають землю і нерухомість: попит зріс у 1,5 рази
Українці активніше купують та продають землю і нерухомість: попит зріс у 1,5 рази
Ексзаступник міністра енергетики закликав не гаяти часу та знайти ринки збуту для українського вугілля
Ексзаступник міністра енергетики закликав не гаяти часу та знайти ринки збуту для українського вугілля

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
26K
США офіційно оголосили про передачу Україні нового озброєння
8775
Британська розвідка пояснила, чому на параді у Москві не було танків
8271
Над Україною з’явилося північне сяйво: фото
4822
Пентагон повідомив, яке озброєння ввійде до нового пакета допомоги Україні
3734
Польський посол пояснив, чого очікувати українцям призовного віку
3357
Скільки у Києві коштує полуниця: огляд цін

Новини

В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
Сьогодні, 09:34
Атака на Харків та вибухи в російських областях: головне за ніч
Сьогодні, 06:10
Оприлюднені нові неспростовні факти крадіжок Росією української історії (фото)
Сьогодні, 00:48
Кадрові перестановки у Міноборони: Ілларіон Павлюк йде з посади керівника Управління інформації
Вчора, 18:35
Другий півфінал Євробачення-2024, атака на НПЗ в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:30
Нові звинувачення проти Коломойського. Адвокати зробили заяву
9 травня, 10:35

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua