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Голова «Укренерго» повідомив, коли скасують графіки відключення електроенергії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Голова «Укренерго» повідомив, коли скасують графіки відключення електроенергії
Українцям треба бути готовими до того, що можуть бути застосовані графіки відключень взимку та восени
фото з відкритих джерел

«Електростанції неможливо швидко відновити після таких тяжких пошкоджень ракетами», – очільник «Укренерго»

Світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація. Про це повідомив голова «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

«За даних умов світло будуть вимикати поки не відновиться генерація. А це займе місяці і то за умови, що не буде нових обстрілів», – сказав голова «Укренерго».

Володимир Кудрицький зазначив, що цього тижня, влітку, восени та взимку, українцям треба бути готовими до того, що можуть бути застосовані графіки відключень.

«Ми зараз в такій ситуації, коли в нас дуже сильний дефіцит саме виробництва енергії. Електростанції неможливо швидко відновити після таких тяжких пошкоджень ракетами. Тому дефіцит час від часу виникатиме. Нам всім треба бути до цього готовими», – додав очільник «Укренерго».

Нагадаємо, що завтра, 20 травня, електроенергію вимикатимуть для побутових та промислових споживачів в усіх регіонах України. Відключення будуть погодинними та триватимуть від 18:00 до 24:00. Водночас живлення критичної інфраструктури обмежувати не будуть.

Зазначимо, що після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

До слова, Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

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Теги: електроенергія Укренерго Міненерго енергетика блекаут відключення Україна

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