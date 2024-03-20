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Україна щодня отримує допомогу від партнерів: Данілов розкрив деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна щодня отримує допомогу від партнерів: Данілов розкрив деталі
фото з відкритих джерел

Олексій Данілов: «Але немає жодного дня, щоб у нас не було допомоги від наших партнерів»

Україна кожного дня отримує військову допомоги від західних партнерів. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«Кожного дня на нашій території відбувається розвантаження. Інколи в більшій кількості, інколи в меншій. Але немає жодного дня, щоб у нас не було допомоги від наших партнерів», – розповів Данілов.

За його словами, над тим, щоб Україна продовжувала отримувати допомогу і надалі працює велика команда. До неї входять президент, МЗС та посли.

«Всі працюють, щоб цей потік, цей струмочок в жодному разі не пересихав», – сказав він.

Нагадаємо, Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus. Німеччина підтримуватиме захист України від російсько-агресорської війни в короткостроковій перспективі подальшими постачанням боєприпасів. Заплановано 10 тис. артилерійських снарядів зі складів Бундесверу

Також Кулеба відреагував на заяви сенатора-республіканця Ліндсей Грема про надання Україні допомоги в кредит.

Триває 756-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби зафіксовано 67 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав два ракетних та 54 авіаційних удари, здійснив 41 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки.

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Теги: військова техніка Олексій Данілов

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