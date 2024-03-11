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ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс «Зоопарк»
Вартість російського «Зоопарку» становить понад $10 млн
фото з відкритих джерел

Протягом доби відбулося 54 бойових зіткнення

ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс розвідки «Зоопарк»

Триває 747-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 87 авіаційних ударів, здійснив 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Прогрес Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Клюси, Костобобрів, Гута-Студенецька Чернігівської області; Катеринівка, Миропілля, Середина-Буда Сумської області; Уди, Стрілеча, Стариця Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Петропавлівка Харківської області та Кривошиївка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Нашими воїнами відбито сім атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямполівка та Федорівка Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Білогорівка Луганської області; Терни¸ Ямполівка, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито п’ять атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка, Ступочки та східніше Часового Яру Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Також під артилерійським та мінометним вогнем опинилося близько 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито 11 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Новобахмутівка, Завітне та Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Семенівка, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новомихайлівка та Водяне Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились близько 20 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог п’ять разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, Старомайорського та північно-західніше Вербового Запорізької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області; Новоданилівка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Роботине, Новоданилівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог упродовж доби наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них Херсон, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, зенітному ракетному комплексу «Бук-М1» та радіолокаційному комплексу 1Л219 «Зоопарк».

Нагадаємо, протягом 2019-2023 років Україна стала найбільшим європейським імпортером зброї та четвертим за величиною у світі після того, як з лютого 2022 року не менше 30 держав поставили Україні основні озброєння як військову допомогу.

До слова, Росія виробляє близько 250 тис. артилерійських боєприпасів на місяць, тобто близько 3 млн на рік, що втричі більше за кількість, яку США та ЄС можуть надіслати Україні.

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Теги: війна Генштаб військова техніка ЗСУ окупанти

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