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Україна налагодила виробництво аналогів західних бронемашин: деталі від розвідки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Україна налагодила виробництво аналогів західних бронемашин: деталі від розвідки
Техніку ЗСУ використовують під час оборонної операції та подальшого прикриття
фото ілюстративне

Нова українська техніка вже довела свою ефективність на полі бою

Україна почала виробляти аналоги західних бронемашин M113, MaxxPro і Humvee. Українські відповідники назвали «Лис», «Сікач» і «Характерник». Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, в ефірі телемарафону.

Як зазначив Юсов, нова українська техніка вже довела свою ефективність на полі бою. Ії використовували під час оборонної операції та подальшого прикриття.

«Це насправді дивовижна історія, коли на місці зуміли відновити, не втративши бойові можливості, з наявних матеріалів, або з техніки, яка вже не була придатна. Або виготовляючи власні деталі. Зокрема, корпуси, інші окремі агрегати. Або використовуючи навіть застарілі радянські елементи з радянської техніки. Це все іде в хід, це все уже працює, це все вже використовується в бойових умовах», – заявив Юсов.

Він уточнив, що «Сікач» і «Характерник» використовували в операції з ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи на Сході.

Раніше Олександр Камишін розповів, що дрони, якими було атаковано нафтобазу в російській Ленінградській області, були українського виробництва. За словами посадовця, Україна вже здатна виготовляти дрони вартістю від $350, які здатні літати на великі відстані.

Триває 740-ва доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 7 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 112 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

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Теги: зброя війна військова техніка

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