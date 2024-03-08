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Данілов запевнив, що «літакопад» та потоплення кораблів РФ продовжиться

Катерина Іванова
glavcom.ua
Данілов запевнив, що «літакопад» та потоплення кораблів РФ продовжиться
За словами секретаря РНБО, Україна продовжуватиме знищувати російські військові кораблі у Чорному морі
фото з відкритих джерел

Данілов зазначив, що для РФ також готують певні «сюрпризи»

Знищення російських кораблів в територіальних водах України, а також літаків, які порушують український повітряний простір, триватиме. Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в ефірі Українського радіо. 

«Завдання доволі просте: жодна залізяка під російським прапором на території Чорного та Азовського морів не буде існувати. Ми будемо знищувати все, що буде рухатися в межах наших територіальних вод. Ми не допустимо, щоб вони тут були», – сказав Данілов.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що для РФ також готують «сюрпризи», які «будуть приємними для нашої спільноти і дуже неприємними – для російського фюрера, який поки що ще сидить в Москві». 

Коментуючи активне збиття російських літаків, секретар РНБО, наголосив, що це стало можливим завдяки тому, що партнери посилили українські спроможності.  

«Вони всі обовʼязково будуть «посаджені» в нашу землю, адже ми землю не віддаємо, а лише в неї закопуємо. Ми точно закопаємо всіх рашистів, які вдерлися до нас, і все, що насунулося, буде або в нашій землі, або на металобрухті», – додав він. 

Данілов зазначив, що про певні речі поки не можна розповідати з урахуванням домовленості з українськими партнерами, але, запевнив, що літаки й надалі падатимуть і не з меншою інтенсивністю.

Нагадаємо, Данілов звернувся до тих українців, хто увірував у «слабкість Заходу».

Данілов наголосив, що «Українська формула миру» Зеленського – це документ практичних реалізацій. Він додав, що «російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей», а контактів з росіянами не буде, поки не буде справедливого суду і покарання.

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російський диктатор Володимир Путін втручатиметься у вибори президента США 2024 року, використовуючи штучний інтелект для посилення кампаній дезінформації

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Теги: війна Олексій Данілов радіо

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