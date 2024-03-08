Данілов запевнив, що «літакопад» та потоплення кораблів РФ продовжиться

Данілов зазначив, що для РФ також готують певні «сюрпризи»

Знищення російських кораблів в територіальних водах України, а також літаків, які порушують український повітряний простір, триватиме. Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів в ефірі Українського радіо.

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«Завдання доволі просте: жодна залізяка під російським прапором на території Чорного та Азовського морів не буде існувати. Ми будемо знищувати все, що буде рухатися в межах наших територіальних вод. Ми не допустимо, щоб вони тут були», – сказав Данілов.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що для РФ також готують «сюрпризи», які «будуть приємними для нашої спільноти і дуже неприємними – для російського фюрера, який поки що ще сидить в Москві».

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Коментуючи активне збиття російських літаків, секретар РНБО, наголосив, що це стало можливим завдяки тому, що партнери посилили українські спроможності.

«Вони всі обовʼязково будуть «посаджені» в нашу землю, адже ми землю не віддаємо, а лише в неї закопуємо. Ми точно закопаємо всіх рашистів, які вдерлися до нас, і все, що насунулося, буде або в нашій землі, або на металобрухті», – додав він.

Данілов зазначив, що про певні речі поки не можна розповідати з урахуванням домовленості з українськими партнерами, але, запевнив, що літаки й надалі падатимуть і не з меншою інтенсивністю.

Нагадаємо, Данілов звернувся до тих українців, хто увірував у «слабкість Заходу».

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Данілов наголосив, що «Українська формула миру» Зеленського – це документ практичних реалізацій. Він додав, що «російським воєнним злочинцям ніхто і ніколи не вибачить смерть безвинних українських дітей», а контактів з росіянами не буде, поки не буде справедливого суду і покарання.

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що російський диктатор Володимир Путін втручатиметься у вибори президента США 2024 року, використовуючи штучний інтелект для посилення кампаній дезінформації