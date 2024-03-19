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Надання допомоги в кредит. Кулеба пояснив ставлення України до пропозиції США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Надання допомоги в кредит. Кулеба пояснив ставлення України до пропозиції США
За словами Кулеби, нині найдешевшим шляхом збереження безпеки у світі є підтримка України
фото з відкритих джерел

Кулеба відреагував на заяви сенатора-республіканця Ліндсей Грема про надання Україні допомоги в кредит

Україна отримує підтримку від партнерів у різному вигляді, тому не шокована пропозицією США.  Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу для іноземних ЗМІ.

Кулеба відреагував на заяви сенатора-республіканця Ліндсей Грема про надання Україні допомоги в кредит.

«Україна вже отримує підтримку у різному вигляді. Дещо приходить, як грантова допомога, а інша підтримка приходить у вигляді позик. Тож ми не шоковані пропозицією зі США, але питання полягає в тому, як щодо загальної структури допомоги, яка буде надана. І ми не бачили жодних деталей стосовно цієї пропозиції, крім як загального згадування позики, замість грантів», – зазначив Кулеба.

За словами міністра, українську сторону шокує те, що рішення в Конгресі США щодо допомоги ще не було прийнято, і хоча наближається кінець березня, обговорення ще триває.

Глава МЗС також додав, що найдешевшим шляхом збереження безпеки у світі є підтримка України сьогодні, зауваживши, що Україна прагне, щоб ці дебати в США завершилися позитивно і було ухвалено рішення, яке б не допустило руйнування американської допомоги.

Раніше до Києва із робочим візитом прибув сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

Зокрема, голова Комітету збройних сил Сенату США Джек Рід вважає, що додаткове американське фінансування українських військ не забезпечить кардинальний прорив на полі бою, однак дасть змогу поступово відтісняти росіян.

До слова, Офіс генерального інспектора Пентагону запустив новий вебсайт, щоб надати американцям більше інформації про нагляд за американською зброєю та обладнанням, що надається Україні.

Читайте також: Україна готує запасний план на випадок браку допомоги США: деталі від міністра Марченка
Теги: війна зброя США Дмитро Кулеба МЗС

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