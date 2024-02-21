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Данілов пояснив, чому польські фермери блокують кордон із Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов пояснив, чому польські фермери блокують кордон із Україною
За словами Данилова Польща готується до виборів до Європейського парламенту
фото з відкритих джерел

Україна має укладені домовленості з Євросоюзом і має звертатися до інстанцій об'єднання для розв'язання проблеми з кордоном

Блокування кордону з Україною польськими фермерами спричинене виборами в Європі. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За словами Данилова, у Польщі пройшли парламентські вибори, а цього року заплановано ще вибори до Європейського парламенту.

«Саме з цим пов'язана ситуація з фермерами. Наразі сільськогосподарське лобі у всіх країнах доволі об'єднане, і в такий спосіб вони захищають свої права, як вони вважають», – сказав Данілов.

Він підкреслив, що Україна має укладені домовленості з Євросоюзом і має звертатися до інстанцій об'єднання для розв'язання проблеми з кордоном.

Нагадаємо, польські протестувальники, які 20 лютого почали посилено блокувати рух на шести прикордонних пунктах. Уранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Вони перекрили залізницю. Крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії. 

Також поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Володимира Путіна «навести лад».

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Теги: Олексій Данілов Польща протест кордон фермерство

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