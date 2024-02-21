Данілов пояснив, чому польські фермери блокують кордон із Україною

За словами Данилова Польща готується до виборів до Європейського парламенту

Україна має укладені домовленості з Євросоюзом і має звертатися до інстанцій об'єднання для розв'язання проблеми з кордоном

Блокування кордону з Україною польськими фермерами спричинене виборами в Європі. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Данилова, у Польщі пройшли парламентські вибори, а цього року заплановано ще вибори до Європейського парламенту.

«Саме з цим пов'язана ситуація з фермерами. Наразі сільськогосподарське лобі у всіх країнах доволі об'єднане, і в такий спосіб вони захищають свої права, як вони вважають», – сказав Данілов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він підкреслив, що Україна має укладені домовленості з Євросоюзом і має звертатися до інстанцій об'єднання для розв'язання проблеми з кордоном.

Нагадаємо, польські протестувальники, які 20 лютого почали посилено блокувати рух на шести прикордонних пунктах. Уранці 20 лютого польські фермери посилили протести поблизу ПП «Медика-Шегині». Вони перекрили залізницю. Крім того, розсипали збіжжя з вантажного вагона на колії.

Також поліція Польщі порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до президента РФ Володимира Путіна «навести лад».