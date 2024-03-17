Атака на військову частину у Придністров’ї: влада Молдови зробила заяву
Молдова вважає інцидент спробою викликати страх і паніку в регіоні
Молдовське Бюро політики реінтеграції заявило, що по військовій частині в так званому Придністров'ї не завдавали жодних ударів. Про це йдеться в заяві Бюро.
Після вивчення відео, які публікували місцеві медіа «Придністров'я», у молдовському відомстві зазначили, що цей інцидент є «спробою спровокувати страх і паніку в регіоні».
Також там додали, що військова техніка, яку начебто знищено внаслідок атаки дрона-камікадзе, не працює вже кілька років.
«Влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує жодних нападів на Придністровський регіон», — йдеться в заяві Бюро політики реінтеграції.
Раніше у невизнаному Придністров'ї заявили про атаку на військову частину – там стався вибух, після якого почалася пожежа. Після атаки на аеродромі військової частини нібито згорів вертоліт.
Раніше у столиці Молдови – Кишиневі – у неділю, 17 березня, чоловік жбурнув через паркан два «коктейля Молотова» у двір посольства Росії, де розташована виборча дільниця.
Нагадаємо, Росія має намір підірвати євроінтеграцію Молдови та зберегти країну у сфері свого впливу й для цього має стратегію, яка розгортатиметься у 2024-2025 роках.
Раніше проросійські активісти з Молдови планували дестабілізувати ситуацію в Бухаресті, в день з’їзду європейської партії EPP.
До слова, голова автономної Гагаузії у складі Молдови Євгенія Гуцул відвідала Росію та зустрілася із російським диктатором Володимиром Путіним, який пообіцяв надати підтримку гагаузькому народу.
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