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Колишній соратник дав свідчення проти Пашинського

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Колишній соратник дав свідчення проти Пашинського
Свідок Андрій Сенченко вважає, що у квітні 2022 року Сергій Пашинський протиправно заволодів оборонною Асоціацією
фото: Андрій Сенченко/Facebook

На початку великої війни Андрій Сенченко очолював Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості Україну

Нардеп трьох скликань від «Батьківщини» і екскерівник Національної асоціації підприємств оборонної промисловості Андрій Сенченко дав свідчення проти нардепа VIII скликання Сергія Пашинського. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Хто тіньовий власник «Української бронетехніки»? Сенсаційні свідчення у «справі Пашинського».

За словами Сенченка, у квітні 2022 року Пашинський протиправно заволодів оборонною Асоціацією. Відповідні зміни до єдиного держреєстру на початку квітня 2022 року вніс реєстратор із Хмельницької області. Через це Сенченко нині судиться з Міністерством юстиції.

Крім цього, Андрій Сенченко стверджував, що на початку 2016 року до нього звернувся Сергій Пашинський і розповів, що займатиметься виробництвом військової техніки на базі ТОВ «Українська бронетехніка». Для цього попросив у Сенченка позичити $500 тис., які той дав у борг.

У 2019 році Сенченко вийшов на Пашинського, просив повернути позичених пів мільйона доларів. На що екснардеп повідомив, що не має коштів. Натомість позичальник запропонував оформити на нього 10% статутного капіталу ТОВ «Українська бронетехніка» і ввести до складу наглядової ради. Це мало слугувати гарантією повернення боргу. Пашинський прийняв цю пропозицію.

Як видно з єдиного реєстру, наприкінці вересня 2019 року Сенченко зайшов у співзасновники «Української бронетехніки» зі символічним внеском до статутного фонду компанії у розмірі 1,18 тис. грн.

Але ритуальні повноваження Сенченка в оборонному підприємстві закінчилися у жовтні 2021 року. Тоді його частку було переписано на громадянина Юрія Чмиря. Як зазначив Сенченко під час допиту, з ним частково розрахувався син Пашинського Антон, повернувши готівкою $300 тис.

Далі частка Сенченка після громадянина Чмиря опинилася у руках теперішнього директора ТОВ «Українська бронетехніка» Владислава Бельбаса. Юридична фіналізація схеми пройшла у червні 2022 року.

За даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ «Українська бронетехніка» створено у травні 2001 року. До червня 2015 року фірма називалася «Укрглавпак» і не мала нічого спільного зі зброєю та військовою технікою. Спеціалізувалася на виробництві тари з пластмас.

У 2016 році «Українська бронетехніка» змінила профіль на торгівлю автомобілями. Згодом додалися «кведи», пов’язані з виробництвом військової техніки, зброї та боєприпасів.

До жовтня 2017 року власником цієї фірми був її тодішній директор Олександр Кузьма. Він є родичем відомого у фармакологічному бізнесі Миколи Кузьми, який у 2014 році був помічником на громадських засадах… все того ж народного депутата Сергія Пашинського.

Нині компанія «Українська Бронетехніка» записана на киянку Людмилу Петригу. При цьому один із чотирьох співзасновників фірми – ТОВ «Бюро національних розробок» – належить помічнику екснардепа Пашинського Миколі Кузьмі.

«Пашинський міг зараховувати помічниками на громадських засадах людей, які займалися його бізнесом. Наприклад, Миколу Кузьму, Юрія Стаська, які, за дорученням Пашинського, опікувалися бізнесом з виробництва бронетехніки. Зокрема, брат Миколи Кузьми Олександр через ТОВ «Бюро національних розробок» є співзасновником ТОВ «Українська бронетехніка». Наскільки мені відомо, інші юридичні особи-співзасновники «Української бронетехніки» також контролюються Пашинським і колишнім народним депутатом Іваном Вінником», – заявила ексголова секретаріату комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Тетяна Блистів під час допиту.

Нагадаємо, що 12 лютого 2024 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру екснардепу Сергію Пашинському, бізнесмену Сергію Тищенку та іншим у заволодінні арештованими нафтопродуктами Курченка (97 тис. т), які підлягали націоналізації. За версією правоохоронців, їхні дії завдали шкоди на понад 967 млн грн.

13 лютого суд обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 363,36 млн грн застави.

15 лютого арештовано іншого співучасника схеми, колишнього заступника директора державного підприємства. Водночас він може вийти на волю, якщо внесе 9 млн грн застави.

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Теги: нафтопродукти НАБУ війна Сергій Курченко Сергій Пашинський військова техніка корупція Андрій Сенченко

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