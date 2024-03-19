«Рамштайн-20»: Німеччина анонсувала нову допомогу Україні

Глава німецького Міноборони анонсував пакет військової допомоги на 500 млн євро

Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України на 500 млн євро, проте без далекобійних ракет Taurus. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в коментарі для «Радіо Свобода» перед початком засідання, також про це повідомило німецьке видання Tagesschau.

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За даними Tagesschau, під час пресконференції в межах засідання, Пісторіус анонсував пакет військової допомоги на 500 млн євро.

«Крім того, Німеччина підтримуватиме захист України від російсько-агресорської війни в короткостроковій перспективі подальшими постачанням боєприпасів. Заплановано 10 тис. артилерійських снарядів зі складів Бундесверу», – повідомило видання.

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Зокрема, за даними видання, новий пакет допомоги включатиме:

100 одиниць бронетехніки для піхоти;

100 одиниць транспортної техніки.

У коментарі для «Радіо Свобода», Пісторіус, на питання журналістів щодо прогресу щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus, зауважив, що про це «новин немає». Водночас він наголосив, що є прогрес у напрямку постачання боєприпасів.

«З одного боку, завдяки чеській ініціативі, але ми також зможемо оголосити ще один пакет тут сьогодні. Отже, справа просувається інколи маленькими, інколи більшими кроками, але головне – це постійне постачання боєприпасів», – заявив Пісторіус.

Нагадаємо, сьогодні, 19 березня, відбувається 20-та зустріч союзників у форматі «Рамштайн». Контактна група з питань військової допомоги Україні зібралася в Німеччині, її очолив керівник Пентагону Ллойд Остін. Разом з Остіном на «Рамштайн» присутній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший. Загалом на засідання запрошено міністрів оборони та вищих військових посадовців із близько 50 країн світу.

До слова, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін офіційно відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України, виступивши перед учасниками. Він заявив, що Сполучені Штати Америки і союзники не допустять, щоб Україна програла у війні з Росією.