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    Степанов розповів, коли Україна підпише угоду про постачання вакцини від Covid-19

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    Україна отримуватиме вакцину кількома траншами - Степанов розповів, коли Україна підпише угоду про постачання вакцини від Covid-19
    Україна отримуватиме вакцину кількома траншами

    Наша держава підпише угоду з Covax до кінця року, - міністр

    Україна до кінця року підпише дві угоди з представниками Covax (ініціативи щодо глобального доступу до вакцин проти Covid-19). Про це йдеться на сторінці міністра охорони здоров’я Максима Степанова у Facebook.

    Міністр поінформував, що наша держава отримуватиме вакцину від Covid-19 декількома траншами. 

    За словами Степанова, на онлайн-конференції з представниками Covax було визначено, що перший транш становитиме близько 1 млн 200 тис. доз.

    «У пріоритеті ‎першого етапу щеплення — працівники галузі охорони здоров’я. Люди, які щохвилини наражають себе на небезпеку, рятуючи інших», ─ наголосив міністр.

    Степанов поінформував, що всього ж Covax планує надати Україні близько 8 млн доз вакцини проти коронавірусної інфекції, завдяки цьому будуть провакциновані на безкоштовній основі до 20% наших громадян.

    «Наші наступні кроки у співпраці з Covax — підписання технічної потреби від України та умов співпраці. До 27 листопада буде підписано технічну потребу від України. Наступний крок — підписання умов співпраці до 7 грудня. Я дякую нашим партнерам за цю важливу ініціативу та підтримку нашої держави у такий надскладний період», ─ зазначив міністр.

    Нагадаємо, глобальний механізм Covax підтвердив виділення Україні вакцини від коронавірусу

    Як повідомлялося, 17 листопада прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що вісім мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Україна зможе отримати вже в другому кварталі 2021 року.

    «Зараз продовжуються переговори з компаніями щодо закупівлі додаткових партій вакцини. 8 млн доз Україна зможе отримати вже в другому кварталі наступного року», – зазначив прем'єр.

    9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

    16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

    У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: міністр Україна Максим Степанов Facebook щеплення вакцинація населення ВООЗ коронавірус
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