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Україна повернула з Росії сімох цивільних

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна повернула з Росії сімох цивільних
Вдалося організувати повернення молодої жінки та її дитини
фото: Омбудсман Лубінець Дмитро/Facebook

Серед тих, хто повернувся додому, – 90-річна маломобільна жінка, 50-річна українка та мати з дитиною

Сьогодні, 23 жовтня, сімох цивільних українців повернуто на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

«Завдяки моєму гуманітарному каналу комунікації з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою вдалося досягти домовленостей про взаємне повернення цивільних. Сім українців повернулися на підконтрольну Україні територію, також сім поїхали до РФ у межах роботи з возз’єднання родин за підтримки МКЧХ», – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що серед тих, хто повернувся додому, – 90-річна маломобільна жінка та 50-річна українка, яка перенесла інфаркт міокарда й інсульт та має інші захворювання. З огляду на стан здоров’я обох жінок під час організації їхнього повернення забезпечили необхідні умови транспортування.

«Також вдалося організувати повернення молодої жінки та її дитини. Коли почалося повномасштабне вторгнення жінка тимчасово перебувала в Маріуполі. Унаслідок бойових дій та подальшої окупації міста, вона не змогла повернутися до родини. Суттєвою перешкодою повернення на підконтрольну Україні територію стало документування дитини. Наразі вони вже вдома. Хоч і потребують психологічної підтримки, але щасливі бути на рідній землі», – додав Лубінець.

До слова, за результатами репатріаційних заходів в Україну 22 жовтня було повернено тіла 252 загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

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Теги: Дмитро Лубінець обмін

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