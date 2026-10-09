Експрезидент Росії пригрозив брати в заручники громадян США та Європи для обміну

Заступник голови Радбезу РФ заговорив про «обмінний фонд» після затримання керівника «Рыбаря» в Чорногорії

Заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент РФ Дмитро Медведєв пригрозив затриманнями громадян США та європейських країн, яких Москва могла б використати для обміну на росіян, затриманих за кордоном. Так він відреагував на затримання в Чорногорії засновника російського пропагандистського проєкту «Рибарь» Михаїла Звінчука, пише «Главком».

У дописі в соцмережах Медведєв заявив, що росіянам нібито небезпечно їздити до європейських країн, оскільки «на всіх» громадян РФ там оголошено полювання. За його словами, від затримання не захищають ані візи, ані запрошення, ані інші гарантії.

«Тепер, цілком імовірно, потрібно буде поповнювати обмінний фонд із європейських та американських д***ів, щоб витягувати своїх. Інакше ніяк: з вовками жити – по-вовчому вити», – написав Медведєв.

Представник окупантів також стверджує, що особливо ризикують бути затриманими росіяни, які критикують західні країни, Європейський Союз та українську владу. Водночас жодних конкретних планів щодо затримання іноземців Медведєв не навів.

Нагадаємо, 9 жовтня, правоохоронці Чорногорії затримали керівника Михайла Звінчука та кількох його соратників. Операцію провели в місті Рісан. Її мета – припинити гібридну діяльність мережі «Рибарь», яку американська та британська влада пов'язують із поширенням російської пропаганди та операціями інформаційного впливу за кордоном.

За попередніми даними, росіяни планували знімати документальний матеріал про приведення візової політики Чорногорії у відповідність до стандартів Європейського Союзу. Матеріал нібито мав представити європейську інтеграцію як процес, нав’язаний ззовні, та показати її можливі негативні наслідки для туризму й економіки країни.

Раніше, у жовтні 2024 року, США оголосили винагороду до $10 млн за інформацію про російський Telegram-канал «Рибарь» та осіб, причетних до його діяльності.