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На Хмельниччині люди у формі вдерлися через вікно до приватного будинку

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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На Хмельниччині люди у формі вдерлися через вікно до приватного будинку
Лубінець звернувся до Офісу генерального прокурора, щоб встановити особи людей у формі, які вдерлися до житла
фото: скріншот із відео

Омбудсман нагадав про статтю 162 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення недоторканності житла

На Хмельниччині група людей у військовій формі проникла до приватного будинку через вікно. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до Офісу генерального прокурора, щоб встановити особи цих людей та з’ясувати, чи були вони працівниками ТЦК та СП. Про це повідомляє «Главком».

«Що це було – пограбування? Чи знову «робота» ТЦК та СП?», – написав Лубінець у Facebook, коментуючи відео, яке поширюється в мережі.

За словами омбудсмана, на кадрах видно, як група невідомих людей у військовій формі та цивільному одязі підходить до приватного будинку, відчиняє вікно та проникає всередину.

«Хто саме ці люди – працівники ТЦК та СП, військовослужбовці чи інші особи – має встановити офіційна перевірка», – наголосив Лубінець.

За словами уповноваженого ВР з прав людини, він направив лист до Офісу генерального прокурора, аби встановити всіх причетних, з’ясувати обставини події та надати діям людей на відео правову оцінку.

«Зараз потрібно встановити все: хто ці люди, на якій підставі вони діяли, хто дав їм відповідні вказівки та чи були законні підстави для проникнення на територію домоволодіння», – наголосив Лубінець.

Лубінець наголосив, що закон має діяти для всіх, а законність проникнення до приватного житла має бути встановлена під час перевірки.

«Незаконне проникнення до житла чи іншого володіння особи – це пряме порушення статті 30 Конституції України, яка гарантує недоторканність житла», – зазначив омбудсман.

Він також нагадав про статтю 162 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення недоторканності житла.

«Кожне таке звернення та ситуація має бути перевірена. Кожне порушення – отримати правову оцінку. Бо мовчання точно не зробить цю проблему меншою», – заявив омбудсман.

Нагадаємо, справи про напади на військовослужбовців ТЦК частіше доходять до вироків, тоді як у справах щодо неправомірних дій працівників ТЦК фінальних судових рішень майже немає. 

До слова, на Одещині правоохоронці затримали двох працівників районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, яких підозрюють у вимаганні грошей за сприяння у знятті військовозобов'язаних з розшуку в системі «Оберіг». 

 

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Теги: закон відео Дмитро Лубінець ТЦК Хмельниччина

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