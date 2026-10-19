Головна Країна Політика
search button user button menu button

Евакуація з Олешок і навколишніх сіл. Лубінець розкрив деталі переговорів з РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Евакуація з Олешок і навколишніх сіл. Лубінець розкрив деталі переговорів з РФ
За словами Лубінця, російська сторона взяла в роботу пропозиції, які Україна висувала раніше
фото: most.ks.ua

Лубінець заявив, що Україна «максимально просунулася» в переговорах щодо евакуації людей з Олешок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив сподівання, що невдовзі будуть результати перемовин із РФ про евакуацію цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині. Про це він заявив в ефірі «Еспресо», передає «Главком».

«Ми кожного дня проводимо перемовини з російською стороною щодо розблокування гуманітарної евакуації з цих населених пунктів. Багато не можу розказати деталей, але скажу так, що ми, на мій погляд, максимально просунулись уперед», – зазначив уповноважений з прав людини.

За словами Лубінця, російська сторона взяла в роботу пропозиції, які Україна висувала раніше. Наразі сторони узгоджують останні деталі, необхідні для забезпечення режиму тиші та організації евакуації. «Все, що давним-давно пропонувала Україна, взято в роботу російською стороною. Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші і забезпечення евакуації всіх бажаючих не просто з Олешок, а зразу на територію, яку контролює український уряд», – сказав він.

Лубінець пояснив, що йдеться про евакуацію з Олешок та ще шістьох населених пунктів поблизу. За оцінкою української сторони, там можуть залишатися близько 6 тис. цивільних, зокрема, до 200 дітей. Водночас у самих Олешках – до 2 тис. людей.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині триває гуманітарна катастрофа.

Як повідомлялося, на початку жовтня українські військові провели другу масштабну гуманітарну операцію для підтримки жителів заблокованих Олешок на лівобережжі Херсонщини, де російські окупанти намагаються спричинити штучний голод та вдаються до репресій. За допомогою важких безпілотників через Дніпро вдалося переправити шість тонн необхідної провізії. 

До слова, російські військові підготували низку інформаційно-психологічних операцій щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Для цього окупанти планують записати серію відео з місцевими жителями та використати їх для поширення потрібних Кремлю тверджень. 

Читайте також:

Теги: війна Херсонщина Дмитро Лубінець Олешки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1672-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 22 вересня 2026 року
22 вересня, 08:30
Зеленський попросив Трампа реалізувати санкційний закон
Зеленський звернувся до Трампа і лідерів ЄС після масованої атаки
26 вересня, 12:37
Українська армія розпочала операцію в Курській області в серпні 2024 року
ЗСУ досі утримують позиції в Курській області РФ: генерал розповів деталі
28 вересня, 13:50
Максим Неліпа, Юрій Феліпенко та Володимир Раков загинули на фронті
День захисників та захисниць. Памʼяті зірок-військових, які загинули на фронті
1 жовтня, 16:58
Після удару на місцях влучань тривають пошуково-рятувальні роботи
Росія «подякувала» за зняття санкцій ударом по Запоріжжю – Зеленський
10 жовтня, 12:30
Через повітряну загрозу над Україною систему оповіщення активували, а відповідне попередження передали мобільним операторам для розсилки
Через атаку на Україну полякам прийшли екстрені попередження
4 жовтня, 21:46

Політика

Сибіга жорстко прокоментував можливу тристоронню зустріч Трампа, Путіна і Сі
Сибіга жорстко прокоментував можливу тристоронню зустріч Трампа, Путіна і Сі
Евакуація з Олешок і навколишніх сіл. Лубінець розкрив деталі переговорів з РФ
Евакуація з Олешок і навколишніх сіл. Лубінець розкрив деталі переговорів з РФ
Чи керує Банкова урядом? Корецький дав відповідь
Чи керує Банкова урядом? Корецький дав відповідь
Прем'єр Корецький пояснив, як українцям готуватися до зими на власному прикладі
Прем'єр Корецький пояснив, як українцям готуватися до зими на власному прикладі
Чи буде в Україні економічне бронювання? Прем'єр пояснив свою позицію
Чи буде в Україні економічне бронювання? Прем'єр пояснив свою позицію
Стартував конкурс на шість вакантних місць у Рахунковій палаті
Стартував конкурс на шість вакантних місць у Рахунковій палаті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
99K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
81K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді

Новини

В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua