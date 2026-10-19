Евакуація з Олешок і навколишніх сіл. Лубінець розкрив деталі переговорів з РФ

За словами Лубінця, російська сторона взяла в роботу пропозиції, які Україна висувала раніше

Лубінець заявив, що Україна «максимально просунулася» в переговорах щодо евакуації людей з Олешок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив сподівання, що невдовзі будуть результати перемовин із РФ про евакуацію цивільних з окупованих Олешок на Херсонщині. Про це він заявив в ефірі «Еспресо», передає «Главком».

«Ми кожного дня проводимо перемовини з російською стороною щодо розблокування гуманітарної евакуації з цих населених пунктів. Багато не можу розказати деталей, але скажу так, що ми, на мій погляд, максимально просунулись уперед», – зазначив уповноважений з прав людини.

За словами Лубінця, російська сторона взяла в роботу пропозиції, які Україна висувала раніше. Наразі сторони узгоджують останні деталі, необхідні для забезпечення режиму тиші та організації евакуації. «Все, що давним-давно пропонувала Україна, взято в роботу російською стороною. Ми зараз виходимо на узгодження останніх деталей щодо забезпечення режиму тиші і забезпечення евакуації всіх бажаючих не просто з Олешок, а зразу на територію, яку контролює український уряд», – сказав він.

Лубінець пояснив, що йдеться про евакуацію з Олешок та ще шістьох населених пунктів поблизу. За оцінкою української сторони, там можуть залишатися близько 6 тис. цивільних, зокрема, до 200 дітей. Водночас у самих Олешках – до 2 тис. людей.

Нагадаємо, у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині триває гуманітарна катастрофа.

Як повідомлялося, на початку жовтня українські військові провели другу масштабну гуманітарну операцію для підтримки жителів заблокованих Олешок на лівобережжі Херсонщини, де російські окупанти намагаються спричинити штучний голод та вдаються до репресій. За допомогою важких безпілотників через Дніпро вдалося переправити шість тонн необхідної провізії.

До слова, російські військові підготували низку інформаційно-психологічних операцій щодо ситуації у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області. Для цього окупанти планують записати серію відео з місцевими жителями та використати їх для поширення потрібних Кремлю тверджень.