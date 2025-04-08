Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні з Угорщиною

Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 т. Працюватиме він кожного дня з 7 до 18 години

Новий пункт пропуску за добу зможуть перетинати 200 автівок та 600 пішоходів

На кордоні з Угорщиною відкрили новий пункт пропуску «Велика Паладь – Надьгодош». Він працює для автомобільного та пасажирського сполучення. Як передає «Главком», про це повідомили Міністерство розвитку громад та територій України та премʼєр Денис Шмигаль.

Новий пункт пропуску за добу зможуть перетинати 200 автівок та 600 пішоходів. Очікують, що за рік «Велика Паладь» збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тис. легкових авто та 220 тис. пішоходів.

«Це частина комплексної політики з модернізації прикордонної інфраструктури. Наша мета – до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових. Також частиною змін на західному кордоні буде запуск спільного з сусідніми державами митного і прикордонного контролю, оновлення технічної бази, подальша діджиталізація», – заявив Шмигаль.

Пункт пропуску призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 т. Працюватиме він кожного дня з 7 до 18 години.

Нагадаємо, до 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Створюємо єдиний логістичний простір, щоб люди, товари та послуги швидко й без перепон переміщувалися в обидва боки від кордону», – йдеться в повідомленні. Про які саме області йде мова поки не уточнюється.