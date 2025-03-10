Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею сповільнить роботу: названо дату

«Просимо громадян врахувати інформацію при плануванні подорожі», – наголосили прикордонники

У пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею 11 березня пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держприкордонслужбу.

«До уваги громадян, які планують перетинати кордон у пункті пропуску «Шегині». У зв’язку із проведенням реконструкційних робіт пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі», – йдеться у повідомленні.

Час проведення робіт: 11 березня 2025 року, з 11:00 до 14:00.

«Просимо громадян врахувати інформацію при плануванні подорожі», – наголосили прикордонники.

Нагадаємо, до 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про які саме області йде мова поки не уточнюється.