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Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею сповільнить роботу: названо дату

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею сповільнить роботу: названо дату
Пункт пропуску «Шегині» сповільнить роботу
фото: dreamstime.com

«Просимо громадян врахувати інформацію при плануванні подорожі», – наголосили прикордонники

У пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею 11 березня пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держприкордонслужбу.

«До уваги громадян, які планують перетинати кордон у пункті пропуску «Шегині». У зв’язку із проведенням реконструкційних робіт пропускні операції на вантажному напрямку здійснюватимуться у сповільненому режимі», – йдеться у повідомленні.

Час проведення робіт: 11 березня 2025 року, з 11:00 до 14:00.

«Просимо громадян врахувати інформацію при плануванні подорожі», – наголосили прикордонники.

Нагадаємо, до 2030 року Україна планує оновити на кордоні 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Про які саме області йде мова поки не уточнюється.

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Теги: Польща кордон Держприкордонслужба прикордонники Україна українці пункт пропуску

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