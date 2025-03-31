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Новий уряд Німеччини хоче покарати Угорщину – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Новий уряд Німеччини хоче покарати Угорщину – Politico
Мерц та його соратники пропонують призупиняти фінансування й позбавляти права голосу порушників у ЄС
фото з відкритих джерел

Угорщина активно порушує правила ЄС, зокрема обмежуючи свободу преси та порушуючи демократичні норми

Новий уряд Німеччини планує вимагати від Євросоюзу призупинити фінансування та право голосу для країн, які порушують ключові принципи демократії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Відповідно до проєкту, консерватори нового канцлера Фрідріха Мерца та їхній ймовірний лівоцентристський партнер по коаліції – Соціал-демократична партія – погодилися вимагати від блоку призупинити фінансування та призупинити право голосу для країн, які порушують такі ключові принципи, як верховенство права.

Хоча Угорщина не була згадана, проєкт угоди явно стосується найгіршого порушника ЄС, якого роками звинувачували в тому, що він порушує демократичні норми, обмежує свободу преси та незалежність суддів, зазначають журналісти.

«Наявні захисні інструменти, від розгляду справ про порушення та отримання коштів ЄС до призупинення прав членства, таких як право голосу в Раді ЄС, мають застосовуватися набагато послідовніше, ніж раніше», – йдеться у проєкті коаліційної угоди щодо політики ЄС.

Як відомо, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр офіційно відправив у відставку канцлера Олафа Шольца, а також 14 міністрів його кабінету.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Німеччині ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

До слова, Верхня палата парламенту Німеччини (Бундесрат) підтримала план майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца стосовно мільярдних інвестицій в оборону та інфраструктуру країни – їхня сума сягне трильйона євро. Це розблокує допомогу Україні на €3 млрд.

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Теги: Німеччина Фрідріх Мерц Угорщина Європейський союз

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