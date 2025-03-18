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Орбан хоче зруйнувати обʼєднану Європу і шукає для цього союзників – Сікорський

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Орбан хоче зруйнувати обʼєднану Європу і шукає для цього союзників – Сікорський
Зараз Віктор Орбан виступає проти приєднання України до Євросоюзу, а також закликає ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо припинення вогню в Україні
фото: Facebook / Orbán Viktor

Сікорський: Я чув про ініціативу Угорщини спільно з польською організацією консультувати американців щодо того, як демонтувати Європу

Угорщина шукає союзників, щоб переконати консерваторів у США почати процес демонтажу об’єднаної Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника МЗС Польщі Радослава Сікорського в інтерв’ю порталу Onet.

«Я чув про ініціативу Угорщини спільно з польською організацією Ordo Iuris консультувати адміністрацію США щодо того, як демонтувати Європу, в рамках аналітичного центру у Вашингтоні, фонду «Спадщина» (Heritage Foundation)», – сказав він.

Інститут правової культури Ordo Iuris – це розташована у Польщі ультраконсервативна організація, яка, бореться за «традиційні цінності». 

Наприклад, у 2023 році політичні соратники чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана провели у Вашингтоні закриту зустріч з членами Республіканської партії США, «щоб домогтися припинення військової підтримки України». 

Стверджується, що консервативний аналітичний центр Heritage Foundation організував дводенну конференцію за участі представників Угорського інституту міжнародних відносин і співробітників посольства Угорщини у Вашингтоні. Серед іншого значна увага під час цього заходу буде приділена темі війни в Україні.

Зазначимо, зараз Віктор Орбан виступає проти приєднання України до Євросоюзу, а також закликає ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо припинення вогню в Україні.

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Теги: партії Віктор Орбан спадщина переговори Угорщина

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