Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

Де за кордоном можна скласти національний мультитест? Перелік міст розширено

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Де за кордоном можна скласти національний мультитест? Перелік міст розширено
Минулого тижня стартувала реєстрація на НМТ
фото з відкритих джерел

Основні тестування проходитимуть з 14 травня до 25 червня

Перелік країн і міст, де буде створено тимчасові екзаменаційні центри за кордоном для проходження національного мультимедійного тесту (НМТ), розширено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Протягом останнього тижня вдалося досягти домовленостей із міністерствами освіти, представниками неурядових освітніх організацій інших держав, а також із посольствами України в них щодо можливостей провести НМТ у Відні (Австрія), Познані, Катовіце, Гданську (Польща) та Братиславі (Словаччина).

«Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, усе ж є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті воно стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 10 березня вже немає вільних місць для проходження НМТ в Дюссельдорфі (Німеччина), Бухаресті (Румунія) та Празі (Чехія).

Нагадаємо, у четвер, 6 березня, розпочалася реєстрація на національний мультимедійний тест. Вона триватиме до третього квітня.

Як відомо, Міністерство освіти й науки України 30 грудня 2024 року затвердило Календарний план організації та проведення у 2025 році національного мультипредметного тесту (НМТ)

Згідно з повідомленням, тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть 14 травня – 25 червня, а додаткові – 14 – 25 липня.

Реєстрація для участі в тесті проходитиме у два етапи – основний і додатковий.

Читайте також:

Теги: ЗНО освіта кордон українці іспит школярі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як відомо, загальна вартість відновлення України впродовж наступного десятиліття має скласти $524 млрд
€2 млрд на відбудову: уряд підписав угоду з Європейським інвестиційним банком
7 березня, 13:48
На Харківщині поліцейські ідентифікували ще трьох військовослужбовців РФ, які катували місцевих
Ідентифіковано колаборантів, які катували місцевого на Харківщині за українську позицію
7 березня, 10:18
Наразі в Україні діє норма, де громадяни мають стати на військовий облік у 17 років
В Україні планують ставити 14-річних на військовий облік? Нардепи повідомили про фейк
5 березня, 18:33
Буданов відповів, чи вірить у завершення війни у 2025 році (відео)
Буданов відповів, чи вірить у завершення війни у 2025 році (відео)
23 лютого, 16:24
Русінов здобув освіту у Маріупольському училищі професійної підготовки працівників міліції
Захищав Україну у складі батальйону поліції особливого призначення. Згадаймо Сергія Русінова
23 лютого, 09:00
Українці у масі проти виборів під час війни, бо їм потрібні нормальні вибори, а не для галочки, аби потішити его ворогів
Навіщо Захід і Росія нав’язують Україні вибори
22 лютого, 18:58
Келлог та Зеленський проводять зустріч
Зеленський проводить зустріч із Келлогом: деталі
20 лютого, 16:54
За словами члена ЦВК Андрія Гевко, комісія потребує нової інформаційної аналітичної системи «Вибори». Але все впирається в гроші
Не тільки війна. Член ЦВК пояснив, що заважає проведенню виборів
20 лютого, 15:37
У березні всі автозаправки зупинять роботу? Експерт паливного ринку зробив заяву
У березні всі автозаправки зупинять роботу? Експерт паливного ринку зробив заяву
18 лютого, 13:46

Наука та освіта

Де за кордоном можна скласти національний мультитест? Перелік міст розширено
Де за кордоном можна скласти національний мультитест? Перелік міст розширено
Університети США припинили набирати людей на роботу через погрози Трампа
Університети США припинили набирати людей на роботу через погрози Трампа
Книги, які змінюють ставлення до грошей: список
Книги, які змінюють ставлення до грошей: список
Звільнений із КНУ через скандал професор Василенко хоче поновитися на роботі
Звільнений із КНУ через скандал професор Василенко хоче поновитися на роботі
Стартувала реєстрація на національний мультитест: покрокова інструкція
Стартувала реєстрація на національний мультитест: покрокова інструкція
Професора Лося, звинуваченого у домаганнях, звільнено з університету Франка
Професора Лося, звинуваченого у домаганнях, звільнено з університету Франка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
183K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
31K
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
15K
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
13K
Ось де він, оплот російського православія...
13K
Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону

Новини

Фото дня: прем’єр Канади показав, що значить «піти красиво»
Сьогодні, 09:25
11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua