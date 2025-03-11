Де за кордоном можна скласти національний мультитест? Перелік міст розширено

Основні тестування проходитимуть з 14 травня до 25 червня

Перелік країн і міст, де буде створено тимчасові екзаменаційні центри за кордоном для проходження національного мультимедійного тесту (НМТ), розширено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Протягом останнього тижня вдалося досягти домовленостей із міністерствами освіти, представниками неурядових освітніх організацій інших держав, а також із посольствами України в них щодо можливостей провести НМТ у Відні (Австрія), Познані, Катовіце, Гданську (Польща) та Братиславі (Словаччина).

«Попри те, що перелік міст для проходження НМТ розширено, усе ж є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті воно стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 10 березня вже немає вільних місць для проходження НМТ в Дюссельдорфі (Німеччина), Бухаресті (Румунія) та Празі (Чехія).

Нагадаємо, у четвер, 6 березня, розпочалася реєстрація на національний мультимедійний тест. Вона триватиме до третього квітня.

Як відомо, Міністерство освіти й науки України 30 грудня 2024 року затвердило Календарний план організації та проведення у 2025 році національного мультипредметного тесту (НМТ).

Згідно з повідомленням, тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть 14 травня – 25 червня, а додаткові – 14 – 25 липня.

Реєстрація для участі в тесті проходитиме у два етапи – основний і додатковий.