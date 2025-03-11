Атака дронів на нафтопровід «Дружба» зупинила поставки в Угорщину: реакція Сіярто

Сіярто заявив, що Будапешт не винний у війні РФ проти України й не несе за неї відповідальності

Голова МЗС: Це «питання суверенітету» Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що нібито через атаку українського дрона на нафтопровід «Дружба» транспортування нафти до країни призупинене. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Сіятро у відеозверненні у facebook, цитує Ujszo.

Сіярто розповів про сьогоднішню розмову з російським віцепремʼєром, відповідальним за питання енергетики. Той заявив, що нібито через українську атаку поставки нафти до Угорщини нафтопроводом «Дружба» наразі неможливі, проте ремонтні роботи вже тривають і невдовзі постачання відновиться.

«Якщо робота нафтопроводу «Дружба» стане неможливою, то постачання нафти в Угорщину і Словаччину стане фізично і практично неможливим… Ми неодноразово чітко висловлювали цю позицію в Брюсселі, і Європейська комісія також дала гарантію, що нападу на енергетичну інфраструктуру в Угорщині не буде. На жаль, це вже вкотре порушення гарантій Єврокомісії», – сказав Сіярто.

Також міністр закликав українців «не атакувати енергетичну інфраструктуру Угорщини».

Водночас Сіярто додав, що Будапешт не винний у війні РФ проти України й не несе за неї відповідальності, висловивши сподівання, «що мирні зусилля президента Трампа приведуть до успіху цього тижня».

Нагадаємо, у ніч на 11 березня Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій ЗСУ, Служби безпеки України, Головного управління розвідки уразили низку стратегічних об’єктів Російської Федерації. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зафіксовано влучання по виробничих потужностях Московського нафтопереробного заводу, який здатний переробляти 11 млн тонн нафти на рік та забезпечує 40-50% потреб Москви в дизелі та бензині.

Також зафіксовано вибухи у районі лінійно-виробничої диспетчерської станції «Стальной конь» в Орловській області, яка забезпечує управління технологічними процесами нафтопроводу «Дружба» та є важливою складовою в процесах постачання нафти на термінал морського порту «Усть-Луга» на Ленінградщині.