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Рубіо спростував оптимізм Трампа щодо миру в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Рубіо спростував оптимізм Трампа щодо миру в Україні
Марко Рубіо закликав не забувати про загрози, пов'язані з військовим арсеналом Москви
фото: скріншот із відео

«Я не знаю, чи можливо досягти миру в Україні шляхом переговорів. Саме це ми зараз намагаємося з'ясувати», – заявив держсекретар США

Держсекретар США Марко Рубіо висловив сумнів щодо швидкого завершення війни в Україні. Він натякнув, що до мирної угоди ще далеко. Про це він заявив журналістам у рамках саміту G20 в Атланті, повідомляє «Главком».

Держсекретар США не впевнений у тому, що війну в Україні можна зупинити шляхом переговорів. За його словами, це стане зрозуміло у ході дипломатичного процесу.

«Я не знаю, чи можливо досягти миру в Україні шляхом переговорів. Саме це ми зараз намагаємося з'ясувати», – заявив Марко Рубіо.

Він додав, що оптимістичні очікування щодо швидкого фіналу не мають підґрунтя.

«Не думаю, що хтось тут стверджує, ніби ми вже близькі до досягнення мирної угоди», – підкреслив держсекретар.

Рубіо наголосив, що США намагаються зупинити «дуже смертоносну війну». Він згадав про те, що Київ щоночі зазнає руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі. Крім того, в Україні гинуть дедалі більше мирних жителів внаслідок атак.

Водночас на фронті щомісяця гинуть 20 тисяч росіян.

«Це дуже смертоносна і руйнівна війна, і з кожним місяцем кількість загиблих лише зростає», – додав держсекретар США.

Окремо Марко Рубіо закликав не забувати про загрози, пов'язані з військовим арсеналом Москви. На його думку, міжнародна спільнота повинна тверезо оцінювати можливості ворога під час будь-яких стратегічних дискусій.

«Росія володіє великою кількістю ядерної зброї. Можливо, люди про це забувають. Це важливо пам'ятати», – застеріг Марко Рубіо.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про можливість найближчим часом досягти домовленості щодо завершення війни в Україні. 

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Теги: росія війна Дональд Трамп президент Марко Рубіо

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