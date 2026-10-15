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Зеленський затвердив нову стратегію з прав людини

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зеленський затвердив нову стратегію з прав людини
Зеленський ухвалив рішення щодо захисту ЛГБТІК+ в Україні
фото: Офіс Президента

Документ передбачає захист ЛГБТІК+ від дискримінації та насильства, а також виконання зобов'язань України на шляху до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про затвердження нової Національної стратегії у сфері прав людини. Документ передбачає посилення захисту вразливих категорій населення, зокрема представників ЛГБТІК+ спільноти, та наближення українського законодавства до європейських стандартів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента №1038/2026.

Затверджена стратегія визначає основні напрями державної політики у сфері забезпечення прав і свобод людини. Її положення поширюються на всіх осіб, які перебувають під юрисдикцією України, незалежно від їхнього соціального статусу чи належності до окремих груп населення.

Зеленський затвердив нову стратегію з прав людини фото 1
скриншот із president.gov.ua

Одним із напрямів документа є протидія дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації. Зокрема, стратегія передбачає забезпечення рівного ставлення до представників ЛГБТІК+ спільноти, захист від насильства та рівний доступ до державних послуг.

Йдеться про створення умов, за яких люди не повинні зазнавати дискримінаційного ставлення під час взаємодії з державними установами або отримання передбачених законодавством послуг через свою сексуальну орієнтацію.

Водночас стратегія охоплює значно ширше коло питань, пов'язаних із дотриманням прав людини. Особливу увагу приділено категоріям населення, які потребують додаткового захисту з боку держави.

Серед них: діти, люди з інвалідністю, ветерани, внутрішньо переміщені особи, військовополонені, зниклі безвісти, представники національних меншин та ЛГБТІК+.

Документ передбачає вдосконалення державних механізмів забезпечення прав цих категорій населення, а також посилення спроможності органів влади реагувати на випадки порушення прав людини.

Окремий напрям стратегії стосується адаптації українського законодавства до стандартів Європейського Союзу. Це пов'язано з євроінтеграційним курсом України та необхідністю виконання зобов'язань у межах переговорів про вступ до ЄС.

Зокрема, передбачається поступове наближення національного законодавства до європейських правових норм, а також удосконалення роботи державних органів і місцевого самоврядування у сфері захисту прав людини.

Особливу увагу приділено забезпеченню прав і свобод в умовах воєнного стану. Стратегія враховує необхідність функціонування механізмів захисту прав людини під час повномасштабної війни та подальшої відбудови України.

Документ також передбачає підвищення ефективності роботи державних інституцій, відповідальних за реалізацію політики у сфері прав людини. Йдеться як про центральні органи виконавчої влади, так і про органи місцевого самоврядування.

Фінансування заходів, передбачених Національною стратегією, здійснюватиметься коштом державного та місцевих бюджетів. Водночас конкретні обсяги необхідних видатків визначатимуть щороку залежно від фінансових можливостей держави.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підтримав відкритий суспільний діалог щодо прав ЛГБТК+ спільноти. Під час спілкування з молоддю до глави держави звернувся ветеран оборони Маріуполя та представник організації «ЛГБТ-військові за рівні права». Президент погодився провести окрему зустріч із представниками спільноти за участю голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Теги: ЛГБТ Україна Володимир Зеленський

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