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Українські дрони могли отримати ізраїльську заміну Starlink – Yle

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Українські дрони могли отримати ізраїльську заміну Starlink – Yle
Українські далекобійні безпілотники можуть використовувати альтернативні системи супутникового зв'язку
фото: AOP

Фінські журналісти пов'язують ефективність українських далекобійних атак із можливим використанням системи HiSky, яка дозволяє підтримувати зв'язок із безпілотниками та змінювати їхні завдання під час польоту

Україна могла почати використовувати ізраїльську супутникову систему HiSky для керування далекобійними безпілотниками під час атак на територію Росії. Технологія потенційно дозволяє операторам підтримувати двосторонній зв'язок із дронами, коригувати їхні маршрути та змінювати цілі вже після запуску. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на фінське видання Yle.

За інформацією журналістів, із кінця жовтня російські військові інформаційні ресурси почали повідомляти про виявлення компонентів системи HiSky серед уламків збитих українських безпілотників. Саме ці повідомлення стали підставою для припущень про використання Україною нового каналу супутникового зв'язку.

Ізраїльська система HiSky може забезпечувати зв'язок на значній частині європейської території Росії. На відміну від Starlink, робота якого для українських військових обмежена певними географічними зонами, така технологія потенційно дозволяє підтримувати контакт із дронами на більшій відстані від українського кордону.

Однією з головних переваг системи є можливість двостороннього обміну інформацією. Це означає, що оператори можуть отримувати дані про результати ударів і за потреби змінювати завдання інших безпілотників, які ще перебувають у повітрі.

Наприклад, якщо перша група дронів успішно уразила визначений об'єкт, інші апарати потенційно можна перенаправити на альтернативні цілі. Це дозволило б уникати повторних ударів по вже пошкодженій інфраструктурі.

Крім того, зв'язок із безпілотниками під час польоту може допомагати коригувати маршрути у відповідь на зміну обстановки, зокрема появу нових загроз із боку російської протиповітряної оборони.

Раніше значна частина далекобійних безпілотників виконувала завдання за попередньо визначеними маршрутами та координатами. Можливість оперативного втручання в їхній політ розширює варіанти застосування таких систем.

Водночас українське військове командування офіційно не підтвердило й не спростувало використання HiSky. Тому повідомлення про її встановлення на українських дронах залишаються непідтвердженими, а зв'язок між цією технологією та результативністю останніх атак є припущенням.

Нагадаємо, раніше «Главком» дослідив можливі альтернативи Starlink для українських військових. Опитані експерти пояснили, що повноцінна заміна американської системи потребуватиме часу, додаткового обладнання та адаптації військових підрозділів до інших каналів зв'язку.

Також «Главком» повідомляв про обмеження роботи Starlink та Starshield для українських військових. За інформацією джерел у Міністерстві оборони, SpaceX встановила обмеження швидкості руху для терміналів Starshield, що може призводити до втрати зв'язку з обладнанням на швидкісних платформах.

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Теги: Starlink Starlink новости Ізраїль ЗСУ контрнаступ

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