Україна втратила понад 2 млрд грн через посадовця Міноборони

Посадовець Міноборони завдав державі збитків на понад 2 млрд грн через службову недбалість

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому тимчасово виконуючому обов'язки директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України. Його дії призвели до збитків державі на суму понад 2 млрд грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Посадовцю інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України) та підроблення офіційних документів (ч. 4 ст. 358 КК України).

Слідство встановило, що протягом 2023 року фігурант уклав 76 договорів із суб’єктами господарювання на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення. Загальна сума цих угод перевищила 17 млрд грн.

Однак, порушуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 178 та статті 195 Податкового кодексу України, до вартості постачань було необґрунтовано включено податок на додану вартість у розмірі понад 2 млрд грн. Це призвело до завдання державі тяжких наслідків на відповідну суму.

Завдяки оперативним діям працівників ДБР, наразі вже вдалося відшкодувати 1,865 млрд грн із загальної суми завданих збитків.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП «Ліси України». Його звинувачують у незаконному збагаченні та недекларуванні активів на загальну суму понад 38 млн грн.

Згідно з висновками Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), посадовець безпідставно набув майна на суму понад 13 млн грн. Серед виявлених активів – елітні автомобілі Porsche Cayenne (2019 року випуску) та Mercedes-Benz (2024 року випуску). У нього також виявили готівку в іноземній валюті на понад 2,5 млн грн, а витрати без підтверджених джерел доходу склали 6 млн грн.