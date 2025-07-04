Путін атакою на Київ хоче змусити США припинити допомогу Україні – ЦПД

Путін навмисно атакував Київ після розмови з Дональдом Трампом, вважає Андрій Коваленко

Президент Росії Володимир Путін навмисно атакував Київ після розмови із президентом США Дональдом Трампом. Російська атака є сигналом для Сполучених Штатів про припинення військової допомоги Україні. Про це написав на своєму Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Звісно, що Путін навмисно атакував після дзвінка з Трампом. Атакою на Київ та Київщину Росія передає сигнал в США, який звучить приблизно так: не лізьте та не допомагайте Україні. Путін досі хоче всю Україну, щоб наша держава була в сфері впливу РФ. І намагається досягнути це через удари по тилу, бо на фронті він не може вирішити поставлені задачі», – зазначив Коваленко.

Він додав, що цього не буде, але парадигма росіян полягає в прагненні досягнути того, щоб США не втручались в події у Європі: «Більше того, Путін прагне ситуації, коли американська зброя не захищає Європу, а він отримує людей та зброю з кндр, виробляє свою, і має технології з Китаю. За таких обставин наслідками буде наступ на Балтію, про що постійно кажу»

За його словами, Кремль прагне, щоб американська зброя перестала надходити до України, а Росія отримувала підтримку від КНДР та Китаю. Водночас це створює загрози безпеці не лише України, а й всієї Європи: «Позиція Китаю, що Росія «не може програти», насправді ставить Західний світ перед вибором: намагатися далі вдавати, що дипломатія без тиску може дивом спрацювати і москву можна «відірвати від Пекіну», або ж врешті зрозуміти, що у такому випадку цей дощ надовго і необхідно відсунути війну подалі, вглиб росії та поближче до Китаю, ніж до Європи».

Експерт наголосив, що НАТО має трансформуватися з оборонного в наступальний союз, щоб ефективно протистояти загрозам: «НАТО не має бути виключно оборонним альянсом. Реальність вимагає трансформації в наступальний союз. росія ж, як інструмент агресії, має бути політично, або фізично зруйнована - цілісність цього утворення у нинішньому вигляді практично гарантує війну в Європі. Думки про те, що все можна тримати в капсулі війни рф проти України, даючи нам озброєння (далеко не в тій кількості, яка потрібна, будемо чесними), є хибними, і призводять тільки до втрати часу. Вони вже призвели до наявності військ кндр у Європі - це загроза, якої не існувало навіть в часи Холодної війни».

За його словами, нинішня політика стримування Росії не дає результату і може призвести до розгортання бойових дій у Балтії: «Простими словами, формула наступна: зброя для України, перетворення НАТО в наступальний Альянс і початок проактивних дій, економічні удари по рф та її союзниках. Інакше це все доведеться все одно робити, але фронт може бути десь в районі Балтії під кордонами з Польщею, паралельно з війною в Україні, якщо і далі проводити політику, яку бачимо зараз. Ми ж, звісно, все одно стримаємо росію тут. А от Балтія - ні».

Нагадаємо, «Главком» інформував, що у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. У результаті атаки ворога на столицю, яка тривала з 20:00 3 червня до 08:43 4 липня з невеликими перервами, було пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські еліти вже активно шукають можливого наступника Володимира Путіна, проте війна залишається невід'ємною складовою майбутнього Росії навіть після потенційної зміни влади. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

