Головна Країна Політика
search button user button menu button

Путін атакою на Київ хоче змусити США припинити допомогу Україні – ЦПД

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
Путін атакою на Київ хоче змусити США припинити допомогу Україні – ЦПД
ЦПД: Росія через атаки на Київ намагається тиснути на США
фото: Unsplash

Путін навмисно атакував Київ після розмови з Дональдом Трампом, вважає Андрій Коваленко

 

Президент Росії Володимир Путін навмисно атакував Київ після розмови із президентом США Дональдом Трампом. Російська атака є сигналом для Сполучених Штатів про припинення військової допомоги Україні. Про це написав на своєму Telegram-каналі керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, передає «Главком».

«Звісно, що Путін навмисно атакував після дзвінка з Трампом. Атакою на Київ та Київщину Росія передає сигнал в США, який звучить приблизно так: не лізьте та не допомагайте Україні. Путін досі хоче всю Україну, щоб наша держава була в сфері впливу РФ. І намагається досягнути це через удари по тилу, бо на фронті він не може вирішити поставлені задачі», – зазначив Коваленко.

Він додав, що цього не буде, але парадигма росіян полягає в прагненні досягнути того, щоб США не втручались в події у Європі: «Більше того, Путін прагне ситуації, коли американська зброя не захищає Європу, а він отримує людей та зброю з кндр, виробляє свою, і має технології з Китаю. За таких обставин наслідками буде наступ на Балтію, про що постійно кажу»

За його словами, Кремль прагне, щоб американська зброя перестала надходити до України, а Росія отримувала підтримку від КНДР та Китаю. Водночас це створює загрози безпеці не лише України, а й всієї Європи: «Позиція Китаю, що Росія «не може програти», насправді ставить Західний світ перед вибором: намагатися далі вдавати, що дипломатія без тиску може дивом спрацювати і москву можна «відірвати від Пекіну», або ж врешті зрозуміти, що у такому випадку цей дощ надовго і необхідно відсунути війну подалі, вглиб росії та поближче до Китаю, ніж до Європи».

Експерт наголосив, що НАТО має трансформуватися з оборонного в наступальний союз, щоб ефективно протистояти загрозам: «НАТО не має бути виключно оборонним альянсом. Реальність вимагає трансформації в наступальний союз. росія ж, як інструмент агресії, має бути політично, або фізично зруйнована - цілісність цього утворення у нинішньому вигляді практично гарантує війну в Європі. Думки про те, що все можна тримати в капсулі війни рф проти України, даючи нам озброєння (далеко не в тій кількості, яка потрібна, будемо чесними), є хибними, і призводять тільки до втрати часу. Вони вже призвели до наявності військ кндр у Європі - це загроза, якої не існувало навіть в часи Холодної війни».

За його словами, нинішня політика стримування Росії не дає результату і може призвести до розгортання бойових дій у Балтії: «Простими словами, формула наступна: зброя для України, перетворення НАТО в наступальний Альянс і початок проактивних дій, економічні удари по рф та її союзниках. Інакше це все доведеться все одно робити, але фронт може бути десь в районі Балтії під кордонами з Польщею, паралельно з війною в Україні, якщо і далі проводити політику, яку бачимо зараз. Ми ж, звісно, все одно стримаємо росію тут. А от Балтія - ні».

Нагадаємо, «Главком» інформував, що у ніч на 4 липня російська окупаційна армія атакувала Київ дронами та ракетами. У результаті атаки ворога на столицю, яка тривала з 20:00 3 червня до 08:43 4 липня з невеликими перервами, було пошкоджено автомобілі швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва.

Раніше «Главком» повідомляв, що російські еліти вже активно шукають можливого наступника Володимира Путіна, проте війна залишається невід'ємною складовою майбутнього Росії навіть після потенційної зміни влади. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.
 

Читайте також:

Теги: росія США Україна Центр протидії дезінформації

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч президентів України та США
Словами ракети не збиваються
26 червня, 07:18
Чому Трамп може допомогти Кремлю?
Коли Трамп почне постачати зброю Росії?
7 червня, 23:45
Підземний ядерний об'єкт Фордо вважається дуже міцним
МАГАТЕ повідомило про стан радіації на атакованих об’єктах в Ірані
22 червня, 08:52
Глава МЗС Аббас Аракчі мав передати Путіну листа від верховного лідера Ірану
Візит іранського міністра до Росії. Reuters розкрив задум Тегерану
23 червня, 14:04
За даними DeepState, ворог досяг просування поблизу Олексіївки, Дніпроенергії та у Шевченку
Окупанти захопили Андріївку та Костянтинопіль – DeepState
25 червня, 13:59
Атаковано пороховий завод у Тамбовській області
Тамбовський пороховий завод після атаки дронів призупиняє роботу
11 червня, 10:10
Бен Годжес: Україна не зникне, вона не зазнає краху, її поразка не є неминучою
Генерал Годжес повідомив, хто в США відкрито підтримує Кремль
14 червня, 11:06
Північно-естонська регіональна лікарня (PERH)
Країни Балтії готують свої лікарні до війни з РФ – Politico
16 червня, 16:25
2 червня у Стамбулі відбувся другий раунд переговорів делегацій України та Російської Федерації
Пєсков зробив заяву про дату нового раунду переговорів України та РФ
23 червня, 13:07

Політика

Україну обрано до Ради Продовольчої організації ООН
Україну обрано до Ради Продовольчої організації ООН
Путін атакою на Київ хоче змусити США припинити допомогу Україні – ЦПД
Путін атакою на Київ хоче змусити США припинити допомогу Україні – ЦПД
Порошенка визнано королем Twitter
Порошенка визнано королем Twitter
Росія здійснила один з наймасштабніших ударів по столиці – Зеленський
Росія здійснила один з наймасштабніших ударів по столиці – Зеленський
Справа про поділ майна. Апеляційний суд на Вінниччині дав надію Марині Порошенко
Справа про поділ майна. Апеляційний суд на Вінниччині дав надію Марині Порошенко
Стефанішина пояснила, як її батьки купили елітне житло в Києві дешевше за ринкову ціну
Стефанішина пояснила, як її батьки купили елітне житло в Києві дешевше за ринкову ціну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
156K
Путін послав Трампа. Що далі?
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
23K
Прогноз магнітних бур на 4-6 липня: якою буде сонячна активність
21K
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним
20K
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua