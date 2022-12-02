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Блекаут у столиці: Кличко повідомив, до чого готується Київ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Блекаут у столиці: Кличко повідомив, до чого готується Київ
фото: glavcom.ua

Мер зазначив, що усі автобусні парки Києва забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії

У випадку повного блекауту в столиці, проїзди у громадському транспорті буде безкоштовний. Рух метро буде зупинений, а станції будуть використовувати як укриття. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Очільник столиці зазначив, що потрібно бути готовими до різних варіантів, оскільки росіяни підступні та безжальні.

«У разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання в столиці, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси. Проїзд буде безкоштовним», - написав Кличко.

Мер зазначив, що усі автобусні парки Києва забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори. Тому столиця має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв.

Кличко також написав, що у разі надзвичайної ситуації та відсутності енергопостачання рух поїздів метрополітену буде призупинений. 45 підземних станцій працюватимуть як пункти тимчасового перебування людей та як укриття під час повітряної тривоги. Вхід на станції метро буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

На станціях підземки будуть доступні:

  • інтернет-зв’язок;
  • електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети);
  • питна вода;
  • санітарні вузли.

За словами Кличка, середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла. Тому українцям треба одягати зимовий одяг та мати теплі речі з собою.

При цьому станції наземної ділянки метрополітену не будуть використовуватися для потреб цивільного захисту (як укриття населення при виникненні надзвичайних ситуацій та під час дії тривоги).

Як повідомлялося, у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Коцюбинському та інших населених пунктах Київської області у багатьох споживачів другу добу поспіль немає світла через аварійні відключення. У ДТЕК кажуть, що вони можуть затягнутися на вихідні. І лише з понеділка, 5 грудня, ймовірно, запровадять планові відключення за графіками. 

Теги: електроенергія Віталій Кличко укриття столиця росіяни населення метро вихідні

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