«Забувають, що країна воює». Міністр розкритикував витрати місцевої влади, яка стелить тротуари і обладнує фонтани

Безгін пояснив, які ремонти доріг виправдані під час війни, а які видатки громад не мають бути пріоритетними

Окремі представники місцевого самоврядування забувають, що Україна живе в умовах повномасштабної війни, і витрачають бюджетні кошти на непершочергові потреби. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Віталій Безгін в інтерв’ю «Главкому».

Зокрема, йдеться про облаштування клумб, укладання плитки, будівництво стадіонів і баскетбольних майданчиків у селах, де закриваються школи.

Урядовець наголосив, що розподіл бюджетних коштів має залежати від потреб громад і призначення конкретних витрат. Якщо йдеться про ресурси, які держава передає на виконання делегованих нею повноважень, центральна влада повинна контролювати їх використання. Натомість рішення щодо власних ресурсів і повноважень належать до компетенції місцевого самоврядування.

«Але ми живемо не в ідеальному світі, а під час повномасштабної війни. І іноді окремі представники місцевого самоврядування – добре, що їх дуже мало, – забувають про те, якими мають бути пріоритетні видатки у державі, що воює», – сказав Безгін.

Окремо міністр прокоментував витрати на ремонт доріг. За його словами, не всі такі роботи можна вважати недоцільними під час війни. Зокрема, виправданим є ремонт доріг, які забезпечують військову логістику на прифронтових територіях або сполучають пункти перетину кордону з іншими регіонами.

Як приклад Безгін навів дорожню артерію з пункту перетину кордону на Волині, який стає мішенню для російських атак.

«Якщо ж це якась дорога між двома селами, якою проїжджають дві машини раз на три години, – напевно, це не той видаток, який зараз має бути пріоритетним як для держави, так і для місцевого самоврядування», – зазначив міністр.

Варто нагадати, що «Главком» записав велике інтерв’ю з міністром у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталієм Безгіним, яке вийшло у двох частинах. У першій частині розмови йшлося переважно про зміни в державній політиці щодо внутрішньо переміщених осіб.

У другій – про взаємини центральної влади та місцевого самоврядування, перспективи укрупнення громад, повноваження старост, розподіл місцевих бюджетів і вплив війни на фінансову спроможність громад.