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Україна наблизилася до створення далекобійної балістики – Fire Point

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Україна наблизилася до створення далекобійної балістики – Fire Point
Генеральна директорка Fire Point Ірина Терех заявила, що українська балістична ракета FP-9 із дальністю польоту до 800 км майже готова до бойового застосування
фото: Reuters

Нова українська ракета FP-9 зможе уражати цілі на відстані до 800 км

Українська оборонна компанія Fire Point наблизилася до завершення розробки далекобійної балістичної ракети FP-9, дальність польоту якої становитиме до 800 км. Попри технічні труднощі, пов'язані з випробуваннями такого озброєння, компанія розраховує підготувати ракету до бойового застосування вже до кінця 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Про стан розробки нової української балістичної ракети розповіла генеральна директорка Fire Point Ірина Терех в інтерв'ю міжнародному інформаційному агентству. За її словами, FP-9 перебуває на завершальному етапі підготовки до бойового використання. Водночас значна дальність польоту створює додаткові труднощі для розробників, зокрема під час проведення необхідних випробувань.

Терех зазначила, що ракета FP-9 «дуже близька» до готовності до бойового застосування. Компанія розраховує завершити відповідні роботи до кінця 2026 року.

Заявлена дальність польоту балістичної ракети становить до 800 км. Водночас очільниця Fire Point визнала, що саме значна дальність ракети створює додаткові труднощі під час її випробувань.

Окремо генеральна директорка компанії розповіла про можливості іншої української балістичної ракети – FP-7, яку вже застосовували в бойових умовах.

За словами Терех, FP-7 може використовуватися проти російських пускових установок оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер». Вона пояснила, що такі установки здатні змінити місце розташування до прибуття повільніших ударних безпілотників.

«Наша нова ракета FP-7 може, серед іншого, стати цінним доповненням до арсеналу озброєнь, які допомагають захищати наші міста», – заявила Терех.

Використання FP-7 для таких завдань може бути економічно вигіднішим, ніж застосування американських ракет-перехоплювачів Patriot.

Нагадаємо, 1 жовтня Україна вперше застосувала в бойових умовах балістичну ракету FP-7 власного виробництва, атакувавши російський зенітний ракетний комплекс С-400 на тимчасово окупованій території. 

За даними The Wall Street Journal, завдяки розробці власної балістичної ракети Україна увійшла до групи приблизно 12 держав світу, здатних самостійно виробляти таке озброєння. Серед них, зокрема, США, Китай, Франція, Іран та Росія.

Теги: балістичні ракети Україна

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