Українець намагався вивезти до Румунії дитину за підробленими документами

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Кордон

Прикордонники завадили незаконному вивезенню з України неповнолітньої дитини

Державна прикордонна служба не дозволила вивезти до Румунії неповнолітню дитину по підроблених документах. Про це інформує прес-служба відомства.

За її даними, минулої доби в пункт пропуску «Порубне», що на українсько-румунському кордоні, прибув громадянин України разом із дитиною 2008 року народження. Під час перевірки документів прикордонниками Чернівецького загону, чоловік, як супроводжуюча особа, пред’явив підроблене доручення на вивіз від матері дитини, видане генконсульством України в Мілані.

За даним фактом до Національної поліції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 358 КК України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів». Нашого співвітчизника разом з дитиною передано правоохоронним органам.

Державна прикордонна служба звернулася з проханням до усіх подорожуючих, які найближчим часом збираються перетинати кордон, відповідально ставитись до оформлення документів.