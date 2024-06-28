Бурштинська теплоелектростанція не підлягає відновленню – ОВА

Через руйнацію електростанції Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води

Через постійні атаки Російської Федерації по Бурштинській теплоелектростанції, вона не підлягає відновленню. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в ефірі «Західного полюсу».

Енергетичний обʼєкт Прикарпаття РФ атакувала понад 12 разів.

«Певний період часу ми вже розуміємо, що Бурштинська ТЕС не підлягає відновленню, вона надзвичайно сильно зруйнована», – сказала Онищук.

Через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води. Влада області вже звернулася до уряду.

За словами очільниці ОВА, на сьогодні є погодження виділення шістьох котелень для соціальних обʼєктів та населення міста.

Нагадаємо, ситуація з енергетичним обладнанням та із самою будівлею Бурштинської ТЕС критична, тому навряд вона запрацює взимку.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів працює над можливістю, щоб не вимикати електропостачання жителям прифронтових територій України. Кудрицький зазначив, що найближчими днями будуть визначені конкретні райони, які не відключатимуть від світла.

До слова, очільник «Укренерго» спростував інформацію про експорт електроенергії з України Україна не продає електроенергію за кордон, а лише допомагає сусіднім країнам транспортувати їх електрику.