Удар по відпочинковому комплексу на Харківщині: з’явилися фото наслідків

Внаслідок ракетної атаки РФ по базі відпочинку загинув 45-річний чоловік

Російські окупанти завдали ракетних ударів по селу Дачне на Харківщині. Загинула одна людина, ще двоє травмовані, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, в ніч на 3 червня російські загарбники завдали ракетні удари по базі відпочинку у с. Дачне Чугуївського району після чого, сталась пожежа.

Внаслідок удару загинув 45-річний чоловік, який був внутрішньо переміщеною особою з Донецької області. Також двоє людей отримали поранення співробітники бази відпочинку – жінка 35 років та 42-річний чоловік.

Війська РФ вдарили по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300 з території Білгородської області.

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Війська РФ вдарили по населеному пункту пʼятьма ракетами типу С-300 фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, війська РФ вночі 3 червня вдарили ракетами по базі відпочинку в Зміївській громаді Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, двоє осіб поранені.

Як повідомлялося, 31 травня та 1 червня тривали бої під Липцями та між Глибоким (на північ від Липців) і Лук’янцями (на північний схід від Липців). Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

30 травня ISW заявив, що російські війська намагаються зосередити піхоту в районі Глибокого та перекидають туди піхоту з легкою бронетехнікою, мотоциклами та всюдиходами. 31 травня російський мілблогер заявив, що російська наступальна операція на півночі Харківської області зупинилася через те, що російські сили не змогли ефективно ізолювати поле бою, українські безпілотники заважали російській піхоті просуватися, а російська контрбатарейна війна не змогла стримати вогонь української артилерії.

До слова, ймовірно, російські загарбники планують найближчим часом максимально розтягнути лінію фронту для того, аби змусити командування ЗСУ кидати в бій нові резерви та виснажувати їх.