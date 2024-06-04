Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Генштаб: окупанти активізувалися та застосовують авіацію на Куп’янському напрямку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Генштаб: окупанти активізувалися та застосовують авіацію на Куп’янському напрямку
За даними Генштабу, станом на  4 червня, загальна кількість бойових зіткнень з початку поточної доби зросла до 64
фото: Генштаб

Ракетного удару зазнало місто Слов’янськ

Росія активізувала своїх військових на Покровському напрямку. Там тривають бої, противник атакує за підтримки авіації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, станом на  4 червня, загальна кількість бойових зіткнень з початку поточної доби зросла до 64. Захисники України гнучко реагують на дії російських загарбників та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога.

Водночас, терористичні війська зі своєї території продовжують бити артилерією по прикордонню Сумщини та Чернігівщини. Так, з Нових Юрковичів (РФ) завдано артилерійського удару по Хрінівці, з Нової Погощі (РФ) по Старій Гуті, зі Зернового (РФ) по Хліборобу, з Гуровки (РФ) по Михальчиній Слободі.

Знову під ударами агресора перебуває Харківщина. Зокрема, з напрямку Шебекіно (РФ) по Вовчанську російські військові завдали три авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, Окіп та Ветеринарне атакували вертольотами МІ-8 з використанням по 10 НАРів на кожен населений пункт. Загалом, на цьому напрямку від початку доби відбулося три боєзіткнення без успіху для противника.

На Куп’янському напрямку

Російські окупанти дещо активізувалися та застосовують авіацію. Вісім штурмових дій ворога наші захисники відбили. Ще триває три боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Сили оборони дають гідну відсіч противнику.

На Краматорському напрямку 

Триває бій в районі Андріївки. Водночас, ворожого ракетного удару зазнало місто Слов’янськ. Також від ударів російської авіації постраждали Дружба (противник застосував 16 некерованих авіаційних ракет) та Північне (10 НАРів).

На Курахівському напрямку 

Загальна кількість атак зросла до чотирьох. Наші захисники успішно відбили дві штурмові дії російських загарбників. Ще дві тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки. По Водяному противник завдав удару двома КАБами та 20 НАРами.

На Времівському напрямку 

Ворог продовжує атакувати за підтримки авіації. На даний час там три атаки ворога успішно відбито, ще дві – тривають в районі Урожайного.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб Слов’янськ військові Харківщина фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Звільнена з полону Мар'яна Чечелюк розповіла про коханого, якого РФ «засудила» на 25 років
Звільнена з полону Мар'яна Чечелюк розповіла про коханого, якого РФ «засудила» на 25 років
Вчора, 20:13
Окупанти продовжують нести великі втрати у техніці та живій силі
Коли у росіян закінчиться бронетехніка. Обережний прогноз
2 червня, 14:53
Момент збиття ворожого штурмовика Су-25
Захисники показали відео збиття ворожого винищувача Су-25 на Донеччині
26 травня, 13:19
Після наступу російська армія намагається знищити та захопити Вовчанськ
Історик, боєць батальйону «Свобода»: росіяни воюють у стилістиці ординців
23 травня, 21:30
Ексзаступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов отримав підозру
Підозра ексзаступнику Єрмака, дострокові вибори у Британії. Головне за 22 травня
22 травня, 21:00
Зеленський назвав найгарячіші напрямки фронту
Зеленський назвав найгарячіші напрямки фронту
21 травня, 20:51
Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на південь від Глибокого (на північ від Липців)
Аналітики ISW оцінили, на яку відстань окупанти просунулися на Харківщині
20 травня, 05:02
Противник не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр
Битва за Часів Яр: окупанти другу добу штурмують місто колонами танків і БМП
18 травня, 19:26
Тіла зберігаються в установах судово-медичних бюро, рефрижераторах на базі автомобілів або вагонного, контейнерного типу
Пошук тіл загиблих. Спеціальний урядовий уповноважений назвав ключову проблему
12 травня, 11:10

Події в Україні

Генштаб: окупанти активізувалися та застосовують авіацію на Куп’янському напрямку
Генштаб: окупанти активізувалися та застосовують авіацію на Куп’янському напрямку
У церковних лавках УПЦ МП виявлено партію антиукраїнської літератури
У церковних лавках УПЦ МП виявлено партію антиукраїнської літератури
Англійська у садочках, надбавки для держслужбовців. Що передбачає новий закон №9432
Англійська у садочках, надбавки для держслужбовців. Що передбачає новий закон №9432
Британська розвідка повідомила, де окупанти зосереджують основні зусилля
Британська розвідка повідомила, де окупанти зосереджують основні зусилля
На Буковині поліція доставлятиме затриманих на кордоні ухилянтів до ТЦК
На Буковині поліція доставлятиме затриманих на кордоні ухилянтів до ТЦК
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб
Окупанти активізувалися на одному з напрямків – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
16K
Суд визнав ухилянтом батька дитини з інвалідністю. Деталі справи
12K
Китай ставить Кремль на коліна
12K
Харків втратив власну електрогенерацію – Терехов
7896
Навіщо Путіну Монголія? ЗМІ викрили головний план диктатора
6963
США рекордними темпами збільшують обсяги виробництва систем Himars

Новини

Перед постачальниками електроенергії населенню зростають борги за ПСО
Сьогодні, 11:43
Денис Парамонов підбив підсумки розіграшу «Tesla за донат»
Сьогодні, 10:16
Пожежа в Києві, вибухи у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:42
ДТЕК повідомив про наслідки останнього масованого обстрілу по енергетиці
2 червня, 15:24
Для відновлення енергосистеми потрібна допомога світової спільноти – ДТЕК
2 червня, 12:23
Президент «Укрметалургпрому» оцінив наслідки зобовʼязання для промисловості імпортувати 80% електроенергії
1 червня, 15:11

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua