Генштаб: окупанти активізувалися та застосовують авіацію на Куп’янському напрямку

За даними Генштабу, станом на 4 червня, загальна кількість бойових зіткнень з початку поточної доби зросла до 64

Ракетного удару зазнало місто Слов’янськ

Росія активізувала своїх військових на Покровському напрямку. Там тривають бої, противник атакує за підтримки авіації. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, станом на 4 червня, загальна кількість бойових зіткнень з початку поточної доби зросла до 64. Захисники України гнучко реагують на дії російських загарбників та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу ворога.

Водночас, терористичні війська зі своєї території продовжують бити артилерією по прикордонню Сумщини та Чернігівщини. Так, з Нових Юрковичів (РФ) завдано артилерійського удару по Хрінівці, з Нової Погощі (РФ) по Старій Гуті, зі Зернового (РФ) по Хліборобу, з Гуровки (РФ) по Михальчиній Слободі.

Знову під ударами агресора перебуває Харківщина. Зокрема, з напрямку Шебекіно (РФ) по Вовчанську російські військові завдали три авіаційні удари із застосуванням семи КАБів, Окіп та Ветеринарне атакували вертольотами МІ-8 з використанням по 10 НАРів на кожен населений пункт. Загалом, на цьому напрямку від початку доби відбулося три боєзіткнення без успіху для противника.

На Куп’янському напрямку

Російські окупанти дещо активізувалися та застосовують авіацію. Вісім штурмових дій ворога наші захисники відбили. Ще триває три боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Берестового. Сили оборони дають гідну відсіч противнику.

На Краматорському напрямку

Триває бій в районі Андріївки. Водночас, ворожого ракетного удару зазнало місто Слов’янськ. Також від ударів російської авіації постраждали Дружба (противник застосував 16 некерованих авіаційних ракет) та Північне (10 НАРів).

На Курахівському напрямку

Загальна кількість атак зросла до чотирьох. Наші захисники успішно відбили дві штурмові дії російських загарбників. Ще дві тривають поблизу Красногорівки та Парасковіївки. По Водяному противник завдав удару двома КАБами та 20 НАРами.

На Времівському напрямку

Ворог продовжує атакувати за підтримки авіації. На даний час там три атаки ворога успішно відбито, ще дві – тривають в районі Урожайного.