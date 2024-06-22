Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області

Окупанти нещодавно просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та просунулися на захід від Новомихайлівки і в межах Красногорівки на Донеччині. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області 20 і 21 червня, але жодного підтвердженого просування не зробили. Окупанти здійснили наземні атаки на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Тихого, але не вели активних наступальних дій у на цьому напрямку 21 червня і натомість завдавалипотужних ударів керованими плануючими бомбами з Білгородської області.

Російські сили нещодавно просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна на тлі продовження російських наземних атак у цьому районі 21 червня. Окупанти просунулися на схід від Піщаного та на захід від Нововодяного. 

21 червня російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Окупанти продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російські війська продовжували наступальні дії біля Часового Яру, в тому числі в мікрорайоні Каналу.

21 червня російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на два кілометри поблизу Нью-Йорка та Торецька та вийшли на околиці Північного, але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північний берег Карлівського водосховища та на захід від Нетайлового, але ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

Окупанти нещодавно просунулися на захід і південний захід від Донецька на тлі наступальних операцій Росії в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Новомихайлівки і в межах Красногорівки.

21 червня тривали позиційні бойові дії на ділянці кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського та Урожайного, на заході Запорізької області, на лівому березі Херсонської області в районі Кринок і Козачих Лагерів та на островах у дельті річки Дніпро.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2024 року
Теги: окупанти наступ війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У 2023 році Забродський склав мандат нардепа для роботи в керівництві ЗСУ
Росія оголосила в розшук екскомандувача Десантно-штурмовими військами ЗСУ
20 червня, 13:10
Відбулося 113 бойових зіткнень з російськими загарбниками
Карта бойових дій в Україні станом на 19 червня 2024 року
19 червня, 00:00
Захисники України ефективно протидіють спробам окупантів прорвати наші оборонні рубежі
Окупанти безуспішно намагаються прорвати оборону ЗСУ на одному із напрямків – Генштаб
17 червня, 18:05
Полонені російські найманці зі Сьєрра-Леоне, Непалу, Сомалі та Куби
Кремль підпорядкував собі всіх найманців на фронті: британська розвідка пояснила мету
14 червня, 12:34
На Сумщині діють ворожі ДРГ
Бої на Сумщині: Буданов оцінив загрозу для регіону
13 червня, 10:08
До військкомату необхідно брати паспорт та військовий квиток
Оновлення даних у ТЦК: фахівець вказав на важливий нюанс
9 червня, 14:59
Дрони вперше атакували російський Моздок
Дрони вперше атакували Моздок, звідки злітають ворожі винищувачі
8 червня, 11:10
Друга за добу повітряна тривога на Київщині тривала чотири години
Друга за добу повітряна тривога на Київщині тривала чотири години
2 червня, 07:57
Болвінов каже, що, ймовірно, розбір завалів гіпермаркету сьогодні завершать
Удар по «Епіцентру» Харкова: ще двоє людей вважаються зниклими безвісти
29 травня, 16:40

Події в Україні

РФ вдарила по об’єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині
РФ вдарила по об’єкту енергетичної інфраструктури на Львівщині
Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
У тимчасово окупованому Енергодарі зруйновано підстанцію «Луч»
У тимчасово окупованому Енергодарі зруйновано підстанцію «Луч»
Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 22 червня 2024 року
Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин
Масштабна повітряна тривога тривала 25 хвилин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Провокація? На грі Україна – Словаччина був помічений великий прапор з дивним написом
45K
Генерали – на фронт, скорочення ледарів у Генштабі та нові бригади. 10 ключових новацій Сирського
30K
Павло Зібров: Чому президент, Верховна Рада не можуть позбавити звань тих, хто підтримує Путіна?
13K
Рятуйте ТЦК! Хто і як зриває мобілізацію
12K
Втрати ворога станом на 21 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
8886
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі

Новини

Підвищення цін на дизпаливо та бензин. Українська зернова асоціація звернулася до парламенту
Вчора, 11:52
Атака на Краснодарський край, дозвіл США бити по прикордонню РФ: головне за ніч
Вчора, 06:42
Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
20 червня, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
20 червня, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
20 червня, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
19 червня, 23:20

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua