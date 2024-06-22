Окупанти просунулися на кількох напрямках: аналіз ISW

Російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області

Окупанти нещодавно просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та просунулися на захід від Новомихайлівки і в межах Красногорівки на Донеччині. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківської області 20 і 21 червня, але жодного підтвердженого просування не зробили. Окупанти здійснили наземні атаки на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Тихого, але не вели активних наступальних дій у на цьому напрямку 21 червня і натомість завдавалипотужних ударів керованими плануючими бомбами з Білгородської області.

Російські сили нещодавно просунулися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна на тлі продовження російських наземних атак у цьому районі 21 червня. Окупанти просунулися на схід від Піщаного та на захід від Нововодяного.

21 червня російські війська продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, але підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано.

Окупанти продовжували наступ у районі Часового Яру, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Російські війська продовжували наступальні дії біля Часового Яру, в тому числі в мікрорайоні Каналу.

21 червня російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на два кілометри поблизу Нью-Йорка та Торецька та вийшли на околиці Північного, але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Російські війська продовжили наступ у районі Авдіївки, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не зафіксовано. Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися на північний берег Карлівського водосховища та на захід від Нетайлового, але ISW не знайшов візуального підтвердження цих тверджень.

Окупанти нещодавно просунулися на захід і південний захід від Донецька на тлі наступальних операцій Росії в цьому районі. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Новомихайлівки і в межах Красногорівки.

21 червня тривали позиційні бойові дії на ділянці кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського та Урожайного, на заході Запорізької області, на лівому березі Херсонської області в районі Кринок і Козачих Лагерів та на островах у дельті річки Дніпро.