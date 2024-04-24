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Українська розвідка «допомогла» відправити у СІЗО заступника Шойгу – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українська розвідка «допомогла» відправити у СІЗО заступника Шойгу – ЗМІ
Суд відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова
фото з відкритих джерел

Підрозділ ГУР провів кібератаку, в результаті якої було отримано доступ до конфіденційної інформації та службових документів Іванова

Затримання заступника міністра оборони Російської Федерації Тимура Іванова стало результатом дій Головного управління розвідки України. Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерела у спецслужбах.

За інформацією джерел видання, у березні 2024 року підрозділ активних дій ГУР провів кібератаку, в результаті якої було отримано доступ до конфіденційної інформації та службових документів Іванова.

Після того, як про цю історію дізналися в «більш широких російських колах», проти Іванова розпочали розслідування. Російського чиновника підозрюють у корупції.

«Він, звичайно, корупціонер, як усі там. Але проти нього зіграв саме цей інцидент – від нього стався витік досить чутливої та конфіденційної інформації», – зазначило джерело.

Зокрема, за даними ЗМІ, добровільної співпраці з боку Іванова з українською розвідкою не було.

Як повідомлялося, заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримано за підозрою в отриманні хабаря.

Речник президента РФ Дмитро Пєсков зазначив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.

Тимур Іванов обіймає посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. До цього він три роки очолював акціонерне товариство «Оборонбуд», підвідомче міністерству оборони. Раніше він також працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

Як пишуть росЗМІ, Іванов брав участь у створенні головного храму збройних сил, парку «Патріот», космодрому «Східний», а після повномасштабного вторгнення в Україну – у проєктах РФ в окупованому Маріуполі.

Згодом стало відомо, що Басманний суд Москви відправив у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, якого обвинувачують в отриманні хабаря в особливо великому розмірі. Іванова заарештовано до 23 червня. Також заарештували другого фігуранта справи Сергія Бородіна.

Теги: суд росіяни Міноборони РФ СІЗО розвідка ГУР кібератака

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