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Уночі окупанти атакували «шахедами» об'єкти енергетики на півдні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Уночі окупанти атакували «шахедами» об'єкти енергетики на півдні
На півдні під час дронової атаки ППО відпрацювала досить ефективно
фото ілюстративне

Під атакою ворога були обʼєкти енергетики

Уночі 11 квітня російські загарбники атакували Україну ударними дронами типу та цілилися в об'єкти енергетики. Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, на півдні під час дронової атаки ППО відпрацювала досить ефективно, але є й влучання на відкритій території.

«На жаль не обійшлося без влучань, але вони прийшлись по відкритій території. Під атакою ворога під час дронових хвиль були обʼєкти енергетики», – сказала Гуменюк.

Вона додала, що росіяни продовжують застосовувати тактику подвійних ударів.

«Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему і все, що може живити Україну. Такі атаки зосереджені навколо важливих об’єктів. На прикладі вчорашньої доби на Одещині хочу зазначити, що ворог використовує тактику подвійних ударів і б’є туди, де готуються відновлювальні роботи», – розповіла Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, уранці 11 квітня мешканці Києва та Київської області могли чути вибухи. Працювала протиповітряна оборона.

Як повідомлялося, вранці 11 квітня під час повітряної тривоги в Харкові пролунали вибухи.

Голова Харківської ОВА Синєгубов повідомив, що ворог завдав щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харків та області. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. До того ж, мешканці міста в соцмережах повідомляють про проблеми зі світлом.

«Судячи з того, куди цілить російський агресор, у Харкові можливі проблеми з енергопостачанням. Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього», – згодом додав Терехов.

Теги: окупанти безпілотник ворог росіяни Наталія Гуменюк

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