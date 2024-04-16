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У Брянську згоріла підстанція, яка живила військові об'єкти росіян (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
У Брянську згоріла підстанція, яка живила військові об'єкти росіян (відео)
У ніч на 16 квітня у російському Брянську згоріла підстанція
фото скриншот відео

Внаслідок знищення трансформатора без електроживлення, зокрема,  залишилися військова частина і два заводи

У ніч на 16 квітня у російському Брянську згоріла підстанція внаслідок чого були знеструмлені декілька військових об'єктів ворога. Про це повідомляє  Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Внаслідок знищення трансформатора на електропідстанції потужністю 110 кВт без світла залишилися:

  • військова частина №33149 (29-та окрема залізнична бригада);
  • 111-ий військовий завод (машинобудівне підприємство);
  • 192-ий центральний військовий завод (постачальник залізничної техніки).

Як відзначає розвідка, вищезгадані об'єкти терористи використовують для війни проти нашої країни.

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Як повідомляло міністерство оборони Великої Британії,  атака завод у Татарстані ще раз демонструє здатність ЗСУ проникати вглиб Росії, обходити російську протиповітряну оборону та виявляти будь-які об'єкти, що використовуються для війни. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter. Російська влада намагається балансувати між захистом заводів у глибині країни та військ на лінії фронту. Пріоритет віддається військовим, а не цивільним.

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Раніше повідомлялося, що 2 квітня безпілотники сил оборони вперше атакували підприємства у республіці Татарстан у Росії. Вибухи лунали в особливій економічній зоні «Алабуга», де розташовані промислово-виробничі підприємства і знаходяться за тисячу кілометрів від кордону з Україною.

 

Теги: розвідка завод військові відео росія пожежа

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