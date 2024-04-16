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Кремль визнав: росіяни – безбожні мародери

Наталія Порощук
glavcom.ua
Кремль визнав: росіяни – безбожні мародери
У РФ пропонується збільшити покарання за мародерство із шести до семи років позбавлення волі
фото: Reuters

У ЗМІ були поширені відомості про те, що внаслідок евакуації та залишення людьми своїх присадибних ділянок та будинків в російському Орську після прориву греблі «почастішали випадки мародерства»

Перший заступник керівника фракції «Справедлива Росія – За правду» Яна Лантратова розробляє законопроєкт, який поширює дію статті про мародерство, окрім воєнного стану, на надзвичайні ситуації. Про це йдеться у листі Лантратової на адресу голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, пише ТАСС.

«Згідно з законопроєктом, мародерство кваліфікуватиметься як вчинені з корисливою метою в період воєнного стану, у воєнний час або в умовах збройного конфлікту або ведення бойових дій, або в умовах надзвичайних ситуацій або надзвичайного стану і не пов'язані з вимушеною необхідністю протиправне безоплатне вилучення та (або) звернення на користь винного або інших осіб чужого майна (у тому числі майна, яке перебуває при мертвих, убитих чи поранених, майна цивільного населення)», – йдеться у листі.

Лантратова у документі пропонує збільшити покарання за мародерство із шести до семи років позбавлення волі.

Перший заступник керівника фракції «Справедлива Росія – За правду» зазначає, що у ЗМІ були поширені відомості про те, що внаслідок евакуації та залишення людьми своїх присадибних ділянок та будинків в Орську після прориву греблі «почастішали випадки мародерства».

«При цьому розграбування чужого майна, залишеного в період повеней чи інших надзвичайних ситуацій, за чинним законодавством кваліфікується як крадіжка», – зазначає депутат.

Яна Лантратова зауважує, що стаття про крадіжку має велику кількість ступенів тяжкості, відповідно до яких і визначається міра покарання.

«Якщо акт розкрадання був скоєний без обтяжливих обставин, то злочинець отримає максимальне покарання лише у вигляді позбавлення волі на строк до двох років», – наголосила депутат, попросивши Бастрикіна дати правову оцінку законопроєкту, що розробляється.

Видання пише, що офіційний представник МВС Росії Ірина Волк 9 квітня заявляла, що один випадок мародерства зафіксовано у постраждалій від паводка Оренбурзькій області. Водночас вона зазначала, що останніми днями в інтернеті були опубліковані матеріали про нібито численні факти мародерства на підтоплених територіях в Орську та інших населених пунктах Оренбурзької області. 

Нагадаємо, що у Чорнобильській зоні під час окупації Київщини рік зафіксовано багато фактів мародерства. Нєбитов розповів, що окупанти викрали навіть оленячі роги, і додав, що усі викрадені із зони ЧАЕС речі фонять, бо забруднені радіацією.

До того ж мешканка Білгородської області Росії поскаржилася, що в селі Нова Таволжанка російські військові обкрадають приватні будинки.

Також нещодавно житель Білгорода розповів про мародерство російських військових в області. За його словами, бійці «Ахмату» вже «всю Козинку (село - ред.) винесли». 

Розвідка перехопила розмову цивільного росіянина щодо факту пограбувань армії РФ.

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Теги: викрадення путінський режим окупанти росіяни росія закон

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