Ще одного розробника гіперзвукових ракет Путіна звинувачено у держзраді

Російського фізика Олександра Куранова запідозрили у розкритті держтаємниці іноземцям

Суд у Петербурзі зареєстрував матеріали кримінальної справи про держзраду (стаття 275 КК) проти 76-річного фізика Олександра Куранова. На це звернуло увагу російське видання «Медіазона».

Куранов – колишній гендиректор та головний конструктор Науково-дослідного підприємства гіперзвукових систем (НДПГС) у Петербурзі. Він був автором статей та патентів у сфері гіперзвукових літальних апаратів та ракет. 2021 року вченого затримали співробітники ФСБ, суд відправив його до СІЗО.

За даними джерел «Інтерфаксу», Куранова звинувачують у передачі відомостей «закритого характеру» іноземній державі. Один із співрозмовників «Інтерфаксу» зазначав, що Куранов брав участь у розробці гіперзвукового літального апарату «Аякс» і в рамках цієї роботи взаємодіяв із вченими із США та Китаю.

До лютого 2024 року, підрахувала «Російська служба Бі-бі-сі», в Росії заарештували як мінімум 12 вчених, які займалися вивченням фізичних процесів при гіперзвукових швидкостях. Усіх звинуватили в держзраді (стаття 275 КК). ФСБ почала цікавитися фахівцями в цій галузі після 2018 року – тоді президент Володимир Путін презентував «російські гіперзвукові ракети, що не мають аналогів у світі», у посланні Федеральним зборам. Він заявив, що нова зброя буде «практично невразливою», пригрозив Заходу та подякував розробникам.

Згодом одразу кілька вчених, які вивчають гіперзвук, було заарештовано. У Центральному науково-дослідному інституті машинобудування (ЦНДІмаш) справи про держзраду завели на провідного спеціаліста Володимира Кудрявцева – він помер, не доживши до суду. Та ж доля спіткала начальника Центру теплообміну та аерогазодинаміки ЦНДІМаш Романа Ковальова – його звільнили за станом здоров'я 13 квітня 2022 року і за два тижні він помер від раку.

Ще один померлий підслідний – завлабораторії квантових оптичних технологій в Інституті лазерної фізики Сибірського відділення РАН Дмитро Колкер, якого відвезли до СІЗО прямо з лікарні на IV стадії раку. Він помер за два дні.

У приватних розмовах співробітники ФСБ зізнавалися, що арешти за звинуваченнями у продажу секретної інформації про російську гіперзвукову зброю відбуваються «за високим бажанням», розповів адвокат Євген Смирнов з «Першого відділу», який захищав у судах фігурантів справ про держзраду, зокрема вчених. За його словами, слідчі прямо говорили, що доповідають Путіну про кожну таку справу стосовно вчених.

Мета роботи ФСБ продемонструвати, що за таємницями про російські ракети полюють шпигуни, уточнив Смирнов: «Потішити его, показати, що російські ракети – найкращі і їх намагаються вкрасти».

Він зазначив, що майже всі справи про держзраду проти вчених розвивалися однаково: співробітники ФСБ приходили до інститутів і шукали серед їхніх міжнародних проєктів за 10-15 років те, що їм «максимально підходить». «Завдання було не знайти винних, а в кожному інституті посадити по кілька людей», – підкреслив Смирнов.

Раніше у Росії за звинуваченням у державній зраді вперше засудили школяра. Про це пише «Російська служба Бі-бі-сі». Видання називає ім'я засудженого, це 18-річний житель Адигеї Кевін Лік.

Розгляд справи відбувався у закритому режимі. У повідомленні пресслужби суду йдеться, що «Лік з 23 грудня 2021 року до 8 лютого 2023 року здійснював візуальне спостереження» та фотографував у Майкопі «місця дислокації» російської військової частини. Фотографії він електронною поштою надсилав «представнику іноземної держави». Мотивами його дій, за версією суду, були «незгода з політичним курсом» Росії та проведення «спеціальної військової операції».

Читайте також: Путін дедалі частіше кидає до в'язниці російських науковців: розслідування