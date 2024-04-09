Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Новий очільник БЕБ та запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка. Головне за 9 квітня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Новий очільник БЕБ та запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка. Головне за 9 квітня
фото: Суспільне

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера

Уряд оновить систему бронювання, суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі вбивства в київському фунікулері, Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки. «Главком» склав добірку новин 9 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів призначив виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки Сергія Перхуна.

Раніше Перхун обіймав посаду заступника директора Бюро економічної безпеки. Сергій Перхун народився в 1977 році у Харкові. Навчався у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», має кваліфікацію юриста.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі вбивства в київському фунікулері

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Він перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави.

За підсумками засідання суддя ухвалив задовольнити клопотання прокурорів, і застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, до 5 червня 2024 року.

Уряд оновить систему бронювання

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерства внести оновлену постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

Як відзначив Шмигаль, сьогодні обороноздатність України залишається пріоритетом номер один, у зв'язку з чим щотижня ухвалюються рішення, які посилюють нашу країну. Ефективна оборона, за словами прем'єра, є синергією зусиль фронту та тилу.

Глава СБУ відсторонив очільника Департаменту кібербезпеки Вітюка

Голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство.Інфо».

За рішенням глави СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з Центром спеціальних операцій «А».

Українські хакери атакували підприємство критичної інфраструктури в Москві

Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру «Москоллектора». Ця компанія відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж Москви. 

Хакери вимкнули 87 тис. датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков’ї. Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайтів даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти).

За даними джерел, це була операція хакерської групи Blackjack, яка наближена до кібердепартаменту СБУ.

Читайте також:

Теги: Бюро економічної безпеки України уряд війна суд СБУ росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Йде війна за виживання, і сьогодні Путін показав, що вбʼє стільки росіян, скільки йому треба для досягнення його політичних цілей»
Росіяни проголосували за війну. Чому вони тепер такі здивовані?
23 березня, 16:00
РФ заявила про масовану атаку безпілотників: що відомо
РФ заявила про масовану атаку безпілотників: що відомо
13 березня, 06:25
Стівен Пайфер не вірить, що у Трампа є план щодо врегулювання або припинення війни
Американський дипломат пояснив, чому Трамп знову рветься у президенти
13 березня, 12:55
Мирослава Кузнєцова загинула 8 березня 2022 року
Будинок вщент зруйнувала російська авіабомба. Згадаймо шестирічну Мирославу Кузнєцову
17 березня, 09:00
Росія готується до військової конфронтації із Заходом протягом наступного десятиліття
Росія готується до війни з НАТО: розвідка Естонії назвала терміни
15 березня, 14:42
Росія опустилася з другого на третє місце у світовому рейтингу експорту озброєнь
Російський експорт зброї йде на дно. Розвідка Британії оприлюднила цифри
17 березня, 10:38
Військова техніка, яку начебто знищено внаслідок атаки дрона-камікадзе, не працює вже кілька років
Розвідка назвала провокацією атаку на військову частину у Придністров’ї
17 березня, 19:43
Доповнення до списку експортного контролю Японії набуде чинності 17 квітня
Японія розширила заборону на експорт товарів до РФ
5 квiтня, 12:31
У Ростовській області Росії пролунали вибухи: можлива атака на аеродром (відео)
У Ростовській області Росії пролунали вибухи: можлива атака на аеродром (відео)
5 квiтня, 01:52

Події в Україні

Ексочільницю Медсил Остащенко визнано непридатною для військової служби
Ексочільницю Медсил Остащенко визнано непридатною для військової служби
Новий очільник БЕБ та запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка. Головне за 9 квітня
Новий очільник БЕБ та запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка. Головне за 9 квітня
Російські загарбники били під час останніх обстрілів по Україні новими ракетами
Російські загарбники били під час останніх обстрілів по Україні новими ракетами
Окупанти відновили наступ на Куп’янському напрямку – Генштаб
Окупанти відновили наступ на Куп’янському напрямку – Генштаб
Україна в останні місяці знищила більшість російських танків FPV-дронами – ЗМІ
Україна в останні місяці знищила більшість російських танків FPV-дронами – ЗМІ
Розвідка пояснила, що чекатиме ЗСУ на фронті впродовж найближчих місяців
Розвідка пояснила, що чекатиме ЗСУ на фронті впродовж найближчих місяців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Розтратив понад 3,5 млн грн «бойових» виплат: командир військової частини отримав підозру
17K
Євростат повідомив, із яких країн ЄС активно виїжджають українські біженці
16K
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
8958
США передали Україні трофейну іранську зброю
5676
На нього вже нападали раніше: що відомо про вбитого у фунікулері підлітка
4483
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці

Новини

На фронті загинув український актор Андрій Доманський
Сьогодні, 17:56
США передали Україні трофейну іранську зброю
Сьогодні, 16:07
ДТЕК шукає у Східній Європі обладнання для відновлення ТЕС після обстрілів – Тімченко
Сьогодні, 15:36
У Житомирі військовий побив букетом продавчиню квітів: подробиці інциденту
Сьогодні, 15:20
«Мріяв грати за Україну»: мати вбитого у фунікулері підлітка розповіла щемливі подробиці
Сьогодні, 14:41
Волкер: Дуже важливо, щоб у Росії не було безвитратної війни
Сьогодні, 13:50

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua