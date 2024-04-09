Новий очільник БЕБ та запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка. Головне за 9 квітня

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера

Уряд оновить систему бронювання, суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі вбивства в київському фунікулері, Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки. «Главком» склав добірку новин 9 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Кабмін призначив нового очільника Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів призначив виконувачем обов'язків директора Бюро економічної безпеки Сергія Перхуна.

Раніше Перхун обіймав посаду заступника директора Бюро економічної безпеки. Сергій Перхун народився в 1977 році у Харкові. Навчався у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «Правознавство», має кваліфікацію юриста.

Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі вбивства в київському фунікулері

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві підлітка на станції фунікулера. Він перебуватиме під вартою до 5 червня без альтернативи застави.

За підсумками засідання суддя ухвалив задовольнити клопотання прокурорів, і застосувати стосовно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб, до 5 червня 2024 року.

Уряд оновить систему бронювання

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерства внести оновлену постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

Як відзначив Шмигаль, сьогодні обороноздатність України залишається пріоритетом номер один, у зв'язку з чим щотижня ухвалюються рішення, які посилюють нашу країну. Ефективна оборона, за словами прем'єра, є синергією зусиль фронту та тилу.

Глава СБУ відсторонив очільника Департаменту кібербезпеки Вітюка

Голова Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від виконання посадових обов'язків на час перевірки обставин, оприлюднених журналістами «Слідство.Інфо».

За рішенням глави СБУ Вітюк на час проведення перевірок проходитиме службу в бойовому підрозділі ДКІБ, який виконує оборонні завдання і знищує ворога та його техніку безпосередньо на фронті спільно з Центром спеціальних операцій «А».

Українські хакери атакували підприємство критичної інфраструктури в Москві

Українські хакери знищили ІТ-інфраструктуру «Москоллектора». Ця компанія відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж Москви.

Хакери вимкнули 87 тис. датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков’ї. Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайтів даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти).

За даними джерел, це була операція хакерської групи Blackjack, яка наближена до кібердепартаменту СБУ.