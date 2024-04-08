Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)

Люди обурюються розмірам виплат за постраждале майно, а також дамбою, яка не змогла зупинити паводок

В Орську розпочався мітинг. Близько сотні людей зібралося біля пам'ятника Леніну на Комсомольській площі в Орську, де затоплена частина районів. Місцеві жителі записують звернення до російського диктатора, скандуючи «Путін, допоможи», а також скаржаться на виплати та дії влади.

Зокрема, жителі Орська скандують зневажливі гасла на адресу місцевої адміністрації. Люди обурюються розмірам виплат за постраждале майно, а також тим, що дамба, на яку було витрачено великі гроші з бюджету, не змогла зупинити паводок.

Згодом голова Орська Василь Козупиця таки вийшов до протестувальників. Очільник міста намагався звернутися до місцевих жителів, однак ті перебивали його і скандували «Йди геть!».

Натомість глава міста запропонував активістам сформувати ініціативну групу, яка братиме участь у переговорах із місцевою адміністрацією.

Тим часом поліція стверджує, що місцеві жителі зібралися незаконно і вимагає їх розійтися. Також співробітники поліції обмежили вхід до мерії Орська – до нього підійшов натовп місцевих жителів, які незадоволені діями влади.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня.

Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

За останніми даними, в Орську підтоплено 6987 будинків. У МНС повідомили, що хвиля річкою Урал 8 квітня пройшла Орськ і до 17 квітня дійде до Оренбурга. Влада закликає жителів Оренбурга евакуюватися. В Орську та Оренбурзькій області оголошено режим надзвичайного стану федерального рівня.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.