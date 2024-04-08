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Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Жителі Орська, який іде під воду, кличуть Путіна (відео)
Жителі Орська скандують зневажливі гасла на адресу місцевої влади
скріншот з відео

Люди обурюються розмірам виплат за постраждале майно, а також дамбою, яка не змогла зупинити паводок

В Орську розпочався мітинг. Близько сотні людей зібралося біля пам'ятника Леніну на Комсомольській площі в Орську, де затоплена частина районів. Місцеві жителі записують звернення до російського диктатора, скандуючи «Путін, допоможи», а також скаржаться на виплати та дії влади.

Зокрема, жителі Орська скандують зневажливі гасла на адресу місцевої адміністрації. Люди обурюються розмірам виплат за постраждале майно, а також тим, що дамба, на яку було витрачено великі гроші з бюджету, не змогла зупинити паводок.

Згодом голова Орська Василь Козупиця таки вийшов до протестувальників. Очільник міста намагався звернутися до місцевих жителів, однак ті перебивали його і скандували «Йди геть!».

Натомість глава міста запропонував активістам сформувати ініціативну групу, яка братиме участь у переговорах із місцевою адміністрацією.

Тим часом поліція стверджує, що місцеві жителі зібралися незаконно і вимагає їх розійтися. Також співробітники поліції обмежили вхід до мерії Орська – до нього підійшов натовп місцевих жителів, які незадоволені діями влади.

Нагадаємо, в Орську, другому за величиною місті Оренбурзькій області, під час повені прорвало дамбу увечері 5 квітня.

Наступного дня стався новий прорив у захисній споруді. Згодом стало відомо, що ще двом російським областям загрожує підтоплення: у Курганській та Тюменській областях неминучі затоплення через аномальне підвищення рівня води.

Згодом новий прорив греблі стався у місті Орську Оренбурзької області поблизу селища Лісоторгове.

За останніми даними, в Орську підтоплено 6987 будинків. У МНС повідомили, що хвиля річкою Урал 8 квітня пройшла Орськ і до 17 квітня дійде до Оренбурга. Влада закликає жителів Оренбурга евакуюватися. В Орську та Оренбурзькій області оголошено режим надзвичайного стану федерального рівня.

Мер обласного центру Оренбурзької області Сергій Салмін заявив, що повінь в Оренбурзі очікується безпрецедентною, ситуація буде лише погіршуватися, тому жителям треба терміново евакуюватися. Про це повідомляють російські видання.

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Теги: росія росіяни паводок путін вода

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