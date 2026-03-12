Європарламент озвучив кількість найманців, яких Росія використовує у війні проти України

Росія вербує громадян у країнах Африки, Азії та на Кубі

Європарламент оприлюднив дані про масштаби залучення іноземних найманців до лав російської армії. Росія використовує у війні проти України тисячі іноземців. Про це йдеться у резолюції Європарламенту «Про торгівлю людьми та серйозні порушення прав людини, пов’язані з вербуванням громадян, зокрема з Африки, для агресивної війни Росії в Україні», інформує «Главком».

Євродепутати констатували, що Росія перетворила вербування іноземців на налагоджену схему торгівлі людьми. Йдеться про тисячі громадян із понад 36 країн Африки (зокрема Гани, Камеруну, Нігерії та Ефіопії), яких заманюють обманом.

Повідомляється, що Росія вербує у країнах Африки, а також в Азії та на Кубі, тисячі малозабезпечених громадян, яких оманливим шляхом відправляє на Схід України для участі у бойових діях у складі російської армії. Після прибуття в Росію в іноземців відбирають паспорти, змушують підписувати контракти мовою, якої вони не розуміють, і відправляють на передову як «гарматне м’ясо».

"Росія застосовує оманливі тактики та примус для вербування тисяч іноземних громадян із різних африканських держав, а також вербує осіб із Куби, Південної та Центральної Азії, щоб підтримувати свою жорстоку, неспровоковану, невиправдану, незаконну загарбницьку війну проти України", – йдеться у резолюції.

До слова, за даними українського Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими (станом на кінець 2025 року), на боці Росії у війні проти України воюють понад 18 тисяч іноземців. Залучені найманці з близько 50 країн, зокрема Непалу, країн Центральної Азії та Африки.

«Главком» писав, що у грудні минулого року РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн. Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня, серед яких Білорусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кенія і Китай.

Основною мотивацією іноземців є фінансова винагорода, спрощене громадянство та амністія для засуджених.

Один із завербованих Росією кенійців розповів, що за контактом він мав працювати охоронцем в РФ. Він пояснив, що його контракт передбачав такі послуги з його боку, як охоронна, приготування їжі або водіння. Проте, коли кенієць прибув до РФ, все виявилося інакшим.