Під час перемир'я в Олешках з моргу вдалось вивезти тіла військових і цивільних – Лубінець

Дмитро Лубінець розповів про репатріаційні заходи, проведені під час гуманітарної місії в Олешках

Україна та Росія домовилися про передачу тіл загиблих, родичі яких проживають на підконтрольній Україні території

Під час режиму тиші в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області з місцевого моргу вивезли тіла загиблих військових і цивільних. Репатріаційні заходи проводили також на прилеглих територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця під час пресконференції.

За словами омбудсмена, українській стороні вдалося досягти домовленостей із представниками Росії щодо передачі тіл загиблих, чиї родичі перебувають в Україні.

Лубінець уточнив, що відповідні заходи охопили не лише територію Олешок, а й прилеглі населені пункти.

Омбудсмен наголосив, що згідно з досягнутими домовленостями всі тіла загиблих, родичі яких проживають на підконтрольній Україні території, мають передати українській стороні.

Точну кількість вивезених тіл наразі не повідомляють. Також поки не уточнюється, скільки серед загиблих військовослужбовців і цивільних.

Нагадаємо, 27 жовтня «Главком» повідомляв про початок режиму тиші в окупованих Олешках. Тимчасове припинення вогню запровадили для доставки гуманітарної допомоги та евакуації цивільних. Посередництво в організації місії забезпечувала перша леді США Меланія Трамп.

Згодом Лубінець повідомив про завершення евакуації охочих залишити Олешки. Частина автобусів вирушила на підконтрольну Україні територію, інші – до Росії. Омбудсмен підтвердив, що гуманітарну допомогу доставили до міста.

Водночас 2 листопада Генеральний штаб ЗСУ заявив, що російські війська використали перемир'я для посилення власних позицій. За даними військового командування, окупанти проводили ротацію підрозділів, тоді як українські захисники дотримувалися домовленостей.