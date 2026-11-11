ЗСУ вперше взяли в полон громадянина Індонезії, який воював за Росію

49-річного індонезійця відправили на штурм у Запорізькій області, однак після удару українських дронів він опинився на позиціях Сил оборони

Українські військові вперше взяли в полон громадянина Індонезії, який воював на боці російської окупаційної армії. 49-річного уродженця острова Ява відправили до Запорізької області для участі у штурмових діях. Після удару українських безпілотників по його підрозділу чоловік самостійно дістався території, контрольованої Україною, де потрапив у полон. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian та проєкт «Хочу жить».

За наявною інформацією, індонезієць перебував у складі російського підрозділу, який залучили до наступальних операцій на Запорізькому напрямку. Під час бойових дій російські військові потрапили під удар українських безпілотників.

Після атаки чоловік залишив розташування свого підрозділу та самостійно дістався позицій українських захисників. Там його взяли в полон військовослужбовці Сил оборони України.

Це перший відомий випадок потрапляння громадянина Індонезії до українського полону під час повномасштабного російського вторгнення.

За даними проєкту «Хочу жить», протягом перших дев'яти місяців 2026 року Росія завербувала для участі у війні проти України близько 283 громадян Індонезії. Для порівняння, за попередні три роки було зафіксовано не більше десяти таких випадків.

Отже, лише за дев'ять місяців 2026 року кількість завербованих індонезійців, за інформацією проєкту, щонайменше у 28 разів перевищила показник попереднього трирічного періоду.

Питання участі громадян Індонезії у війні на боці Росії набуло розголосу після повідомлень про загибель одного з них у жовтні 2026 року. Чоловік проходив службу в російських збройних силах.

Після цього індонезійська влада офіційно звернулася до Москви з вимогою припинити практику залучення громадян країни до військової служби.

Речниця Міністерства закордонних справ Індонезії Івонн Мевенгкан повідомила, що Джакарта закликала російську сторону вжити всіх необхідних заходів для недопущення вербування індонезійців до армії або на інші посади, пов'язані з військовою діяльністю.

Водночас правоохоронні органи Індонезії заявили про викриття масштабної мережі торгівлі людьми, учасники якої вербували громадян для подальшого відправлення до Росії.

За даними правоохоронців, зловмисники шукали потенційних кандидатів через соціальні мережі та месенджери. Людям пропонували високооплачувану роботу у сферах логістики, прикордонної охорони та оборонного будівництва.

Однак після прибуття до Росії завербованих громадян, за повідомленнями індонезійської сторони, обманом змушували підписувати контракти на військову службу. Згодом їх відправляли безпосередньо до районів бойових дій проти України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Європейський парламент оприлюднивдані про кількість громадян африканських держав, яких Росія залучила до війни проти України. Йдеться про тисячі осіб із понад 36 країн Африки, зокрема Гани.