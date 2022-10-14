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Українські війська мають успіх під Сватовим – ISW (мапа)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Українські війська мають успіх під Сватовим – ISW (мапа)
ЗСУ атакують ворога на Харківщині та Луганщині
фото: Генштаб ЗСУ

За даними ISW, українські війська взяли під контроль три села неподалік Сватового

13 жовтня українські війська досягли успіхів у північно-східній частині Харківської області на північний захід від Сватового. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на відео із соцмереж 13 жовтня повідомляють, що українські війська захопили в полон російських військових біля траси у Крохмальному, приблизно за 20 км на північний захід від Сватового.

«Ймовірно, українські війська також взяли під контроль навколишні населені пункти Піщане, Берестове та Табаївка. Російські джерела також стверджували, що українські війська здійснювали наземні атаки далі на північ від Крохмального та намагалися атакувати Орлянку та Котлярівку, обидві в межах 30 км на північний захід від Сватового. Російські джерела продовжували стверджувати, що українські сили зміцнюють позиції на захід від Кремінної та намагаються переправитися через річку Жеребець, щоб підготуватися до атак на населений пункт», – повідомляє ISW.

Російські війська продовжували вести оборону навколо Кремінної в очікуванні можливої атаки українських військ.

Українські війська мають успіх під Сватовим – ISW (мапа) фото 1

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців.

Читайте також: Російські війська деградують, наступ може припинитися – ISW
Теги: війна росія Україна окупанти Луганщина Харківщина

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