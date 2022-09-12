Полонені вороги поповнять обмінний фонд

Ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра та готові здатися українцям, повідомила про ситуацію на півдні керівниця пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Продовжуємо просування, і цей рух досить переконливий. Він має вплив не тільки на географічне посунення ворожих позицій, а й психологічний. Ворожі підрозділи, починаючи переформатування, вишукують можливості вийти на контакт з нашими підрозділами, щоб провести так звані перемовини про умови складання зброї й поповнення обмінного фонду», – заявила Наталія Гуменюк.

Вороги усвідомлюють, що затиснуті між берегом Дніпра та ЗСУ, тож намагаються знайти способи зберегти собі життя.

«Зараз розглядається це питання. Є розуміння військової стратегії, яка передбачає подібні заходи. Вони готові перейти під егіду міжнародного гуманітарного права», – зауважила Гуменюк.

Нагадаємо, на півдні триває контрнаступ української армії, ЗСУ звільняють загарбані населені пункти.