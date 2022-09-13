Ситуація на південному фронті. Військові пояснили, яка задача тепер у росіян

Підполковник Ярослав Гончар: «На півдні у росіян задача – втримати захоплене»

Аналіз дій ворогів на півдні України свідчить про те, що нинішньою задачею росіян є втримати захоплене. Українці не спостерігають якихось ознак, які б свідчили про те, що вони збираються розширити територію захоплення. Про це у розмові з «Главкомом» розповів підполковник Ярослав Гончар, який наразі працює над звільненням Херсонщини.

«Зусиллями сил оборони відбувається нищення логістичних маршрутів, логістичних хабів та баз зберігання зброї ворога. У подальшому це має призвести до більш вигідного оперативного становища для нас. На мапі бойових дій видно, що росіяни на півдні затиснуті між українським військом та великою рікою. Орієнтовно тут зосереджено кілька десятків тисяч російських військових», – розповів Гончар.

Переходи через Дніпро можливі у кількох місцях, але вони постійно перебувають під нашим вогневим контролем. Мости руйнуються завдяки застосуванню високоточної зброї. Відбувається пошкодження логістики, не довозиться пальне і боєприпаси. Це досить витратні речі, які треба регулярно поповнювати.

Збільшення активності з боку українського війська призводить до швидких витрат ресурсів з боку ворога, складнощі із поповненням яких вони вже відчувають. Власне, на цьому і ґрунтується стратегія українського командування – досягти успіху на цьому театрі бойових дій якраз завдяки географії та пошкодженню логістичних ланцюжків ворога.

Є ознаки, які свідчать, що окупаційним військам стає все важче і важче на півдні. Зокрема, це спроби зробити понтон через Дніпро, адже це величезна ріка і побудувати через неї понтон дуже складно.

«Росіяни пристосовуються до нових умов. Вони намагаються робити меншими свої склади зброї, перевезення здійснюють не вантажними автомобілями, а кількома маломірними. Все це призводить до затримок та уповільнень для них у постачанні», – каже підполковник.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра та готові здатися українцям.