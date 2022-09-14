Зрадник Царьов завив: Україна звільнить всі території, Росія може розпастися 

«Надо воевать по-настоящему, иначе мы потеряем Россию»

Прокремлівський нардеп-регіонал минулих скликань і зрадник України Олег Царьов після розгрому окупантів на Харківщині у соцмережах виклав пост із панічними зойками про те, що РФ покинула та обдурила людей, які буцімто їй довіряють, країна-терористка програє війну з Україною, тож її майбутнє втрачене.

«Ми вкотре кидаємо та обманюємо людей, які довірилися Росії. Кинули та обдурили одних, залишивши три області під Києвом. Тепер те саме сталося під Харковом. І якщо не вжити найрішучіших дій на фронті, то після Харківської області буде Херсонська та Запорізька, Донецька та Луганська», – написав Царьов про ситуацію, яку Кремль вперто описує як «все йде за планом».

Зрадник використав московську методичку, буцімто на деокупованих територіях ЗСУ чинять звірства проти прихильників «русского міра». Мовляв, на території Харківської області «розгорнуто справжню каральну операцію».

«Треба розуміти, що наші підрозділи та адміністрації так спішно залишали область, що на місцях залишилися документи, в тому числі списки співробітників, переліки підприємств, які вже перейшли під юрисдикцію російського законодавства, списки бюджетників, які вийшли на роботу вже за нової влади... Бачив бравурні повідомлення про те, що російських вчителів на території Харківської області не було, а всім місцевим, які бажають виїхати до Росії, допомогли. Але це неправда», – визнав зрадник.

Царьов закликав Кремль «воювати по-справжньому, інакше ми втратимо Росію».

Як відомо, вчора у міносвіти країни-окупанти РФ відхрестилися від російських вчителів, затриманих напередодні на деокупованих територіях. Рашисти традиційно твердять: все йде за планом, російських вчителів у Харківській області немає. Буцімто педагоги-засланці Кремля взагалі не працювали на окупованій землях за російською програмою, це все були місцеві колаборанти.

До слова, кілька днів тому голова виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, який наразі перебуває у в'язниці, теж побачив перші ознаки розпаду Росії.

Раніше Царьов визнав, що Росія програє.